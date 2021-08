Chủ tài khoản Facebook ‘Độc Cô Cầu Bại’ bị phạt 7,5 triệu đồng

Công an xác định người này đã đăng video ghi cảnh anh ta điều khiển xe máy không biển kiểm soát, tự nhận mắc Covid-19.

Ngày 9/8, Công an TP Cần Thơ đã xử phạt L.M.P. (38 tuổi, tạm trú tại huyện Phong Điền, chủ tài khoản Facebook "Độc Cô Cầu Bại") số tiền 7,5 triệu đồng do cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt.

Theo nhà chức trách, P. quay video ghi cảnh anh ta điều khiển xe máy không biển kiểm soát và tự nhận mình mắc Covid-19.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút nhiều người bình luận, chia sẻ. Theo cảnh sát, thông tin này là sai sự thật, gây lo lắng trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch và an ninh trật tự ở địa phương.

Tại cơ quan công an, P. thừa nhận video đăng tải lên Facebook được dàn dựng, không đúng sự thật và anh ta không nhiễm nCoV.

P. trình bày do thiếu hiểu nên đăng video lên Facebook để câu like. Sau khi làm việc với công an, P. đã tự gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.