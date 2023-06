Chủ sở hữu GEM Center lãi hơn trăm tỷ đồng

IN Hospitality ghi nhận mức lãi năm ngoái cao gấp 11 lần năm 2011, lên đến 130 tỷ đồng, đồng thời cải thiện chất lượng nợ phải trả về còn 310 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần IN Hospitality vừa công bố các chỉ tiêu tài chính lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Vốn chủ sở hữu được mở rộng thêm 22% trong năm ngoái để vượt mức 670 tỷ đồng .

Lợi nhuận sau thuế thu về hơn 130 tỷ đồng , tức cao gấp 11 lần so với con số đạt được trong năm 2021 chỉ gần 12 tỷ đồng . Mức tăng trưởng này là khá ấn tượng trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp trong ngành dịch vụ đồng loạt sụt giảm mạnh các chỉ số kinh doanh, thậm chí thua lỗ.

Bên cạnh lợi nhuận vượt trội, các chỉ tiêu tài chính khác của IN Hospitality cũng được cải thiện đáng kể. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 68% năm 2021 còn 46%. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tốt hơn khi giảm từ mức 23% chỉ còn 5%.

Quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp theo đó đạt gần 980 tỷ đồng . Nợ phải trả ở mức gần 310 tỷ đồng . Trong đó, dư nợ trái phiếu còn lại khoảng 33 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm ngoái.

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 549 670 Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 68% 46% Nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu 23% 5% Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 12 130 Tỷ suất ROE 2% 19%

IN Hospitality tiền thân là Công ty PQC Convention, đơn vị sở hữu trung tâm hội nghị GEM Center có quy mô lớn nhất tại khu vực trung tâm quận 1, TP.HCM. Doanh nghiệp này là đơn vị thành viên của IN Holdings do hai anh em doanh nhân Nguyễn Hữu Phú và Nguyễn Hữu Quý thành lập, hiện có vốn điều lệ 510 tỷ đồng .

Bên cạnh GEM Center, IN Holdings còn sở hữu chuỗi trung tâm hội nghị tiệc cưới White Palace từ năm 2007 và nhà hàng The Log Restaurant.

GEM Center và White Palace là các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và hội nghị lớn nhất cả nước. Hai chuỗi này được thiết kế theo phân khúc cao cấp và không gian rộng lớn, thích hợp cho các tiệc tùng lớn và hội nghị cấp cao có tiếp đón các nhân vật quan trọng.

Riêng GEM Center hoạt động ở phân khúc cao cấp nhất, với lợi thế mặt bằng rộng 10.000 m2 ngay tại trung tâm quận 1 (TP.HCM), bao gồm một sân vườn trên cao có không gian để tổ chức sự kiện.

Các sự kiện lớn từng tổ chức như buổi gặp gỡ của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng 5/2016 trong chương trình "sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á". Các đám cưới đình đám của Công Phượng - Viên Minh, hay của cặp đôi Đào Thụy Phương Thảo (con gái chúa đảo Tuần Châu Đào Hồng Tuyển) - Võ Quốc Lợi (con trai Chủ tịch Đồng Tâm Group Võ Quốc Thắng)...

Năm 2020, quỹ VOF của VinaCapital thông qua pháp nhân Aldrin Three Pte Ltd đã mua 15% cổ phần của IN Holdings. Giá trị đầu tư được phía VinaCapital đề cập là 25 triệu USD , tương đương mức định giá của IN Holdings lên đến 167 triệu USD , xấp xỉ con số định giá 200 triệu USD dành cho khách sạn Metropole Hanoi - một khoản đầu tư khác mà VOF đã thoái vốn vào năm 2016.