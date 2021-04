Chủ sở hữu chuỗi FPT Shop mở cửa hàng chuyên bán đồng hồ Garmin

Chủ quản của chuỗi hệ thống FPT Shop – FPT Retail vừa chính thức đưa vào hoạt động cửa hàng chuyên doanh các sản phẩm đồng hồ Garmin, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích vận động.

Cửa hàng đầu tiên khai trương trong tháng 4 này tại Hà Nội. Chia sẻ với Zing, FRT cho biết doanh số bán ra trong 3 giờ đầu hơn 400 triệu đồng. Cùng lúc với cửa hàng vật lý, FRT cũng triển khai trên kênh online. Theo ghi nhận, giá bán các sản phẩm dao động từ vài triệu đến vài chục triệu một sản phẩm.

FRT cho biết sẽ tiếp tục mở thêm nhiều cửa hàng mới trong thời gian tới. Trong khi đó, hợp tác này cũng đánh dấu sự gia nhập của hãng đồng hồ thông minh có trụ sở tại Mỹ vào thị trường Việt Nam.

“Đồng hồ thông minh của đang được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là giới trẻ nhiều người dùng Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nơi bán sản phẩm chính hãng uy tín, có chính sách bảo hành chuẩn với trải nghiệm mua sắm tốt”, ông Hoàng Trung Kiên, Tổng giám đốc FRT nói. Cũng theo ông, đại dịch Covid-19 đã khiến mọi người ngày càng ý thức rõ hơn về việc nâng cao sức khỏe. Các thiết bị hỗ trợ luyện tập thể thao, theo dõi tình trạng cơ thể cũng trở thành nhu cầu của nhiều người.

Đây là một trong những thử nghiệm mới nhất trong chiến lược mở rộng mảng kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng của nhà bán lẻ này. Năm ngoái, FPTShop cũng đưa vào thử nghiệm chuỗi cửa hàng FBeauty chuyên bán mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp. Ngoài ra hãng cũng kết hợp kinh doanh một số sản phẩm đồng hồ thời trang tại cửa hàng.

Kết quả kinh doanh của FRT qua các năm

Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 Doanh thu column tỷ đồng 10853 13146 15298 16633 14661 Lợi nhuận sau thuế spline tỷ đồng 207 290 347 204 10



Cũng theo FRT, quý đầu năm, 88% doanh thu của chuỗi vẫn đến từ chuỗi điện thoại và laptop - FPT Shop, tăng 6% so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng, FPT Shop có 601 cửa hàng trên cả nước, con số này gần như không tăng so với các năm trước. Trong khi đó trọng tâm đang được FRT dồn mạnh vào chuỗi nhà thuốc Long Châu với doanh thu trong quý đạt 582 tỷ đồng , tăng 144% so với cùng kỳ.

Trong quý I, FRT có thêm 22 cửa hàng, đưa tổng số cửa hàng nhà thuốc hiện có lên 222, nằm trong kế hoạch có thêm 350 cửa hàng trong năm nay.