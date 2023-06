Chủ sân bóng bị bắn từ việc va chạm nhau trong trận giao hữu

Ngày 16/6, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm 2 bị cáo liên quan vụ bắn người nguyên nhân từ xô xát, va chạm nhau trong trận đá bóng giao hữu.

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Văn Trường (SN 2000, trú ở Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội) bị xét xử về tội "Giết người" và bị cáo Vũ Văn Nguyên (SN 1986, cũng trú xã Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội) bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cụ thể, khoảng 15h ngày 5/12/2021, tại sân cỏ thôn Thọ (xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), nhóm đội bóng thôn Thọ đá bóng giao hữu với đội bóng thôn Đồng Chiêm (xã An Phú).

Hai bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Trong lúc đá bóng, một số thành viên của 2 đội bóng có xảy ra va chạm. Hai bên lời qua tiếng lại thách thức nhau. Anh Nguyễn Hoàng Thanh, đội bóng thôn Thọ,nói: ''Chúng mày cẩn thận mất đường về''. Còn anh Bằng, đội bóng thôn Đồng Chiêm, nói lại: ''Mày gọi được ai thì gọi đi''.

Sau đó, anh Thanh đi ra ngoài gọi cho Vũ Văn Nguyên (SN 1986) là cậu của Thanh và bảo: "Có đứa đánh cháu, cậu xuống gần nhà cháu''. Khi ấy, Nguyên đang đi bắn chim cùng Phạm Văn Trường, nên bảo Trường đi cùng đến thôn Thọ. Khi gặp nhóm thanh niên, Nguyên hỏi: ''Thằng nào đánh em tao''.

Lúc này, anh Đinh Văn Khương (quản lý sân bóng) đi ra bảo: ''Chúng mày đánh nhau tao báo công an''. Nguyên chửi lại anh Khương, nên 2 bên xảy ra cãi nhau.

Khi Nguyên xông vào định đánh anh Khương, thì anh Khương bỏ chạy vào nhà hàng xóm gần đó lấy thanh tuýp sắt dài 1,75 m, vụt vào người Nguyên. Nguyên cũng nhặt mảnh vỡ nền bê tông đập vào mặt anh Khương.

Những người xung quanh chạy đến can ngăn, giằng ống tuýp, không cho anh Khương và Nguyên đánh nhau. Tuy nhiên, 2 người này tiếp tục giằng co, lôi kéo nhau. Cùng lúc, Trường đứng ở bên đường, cách đấy 7-8 m, thấy 2 người giằng co nhau thì giơ súng hơi bắn một phát về phía anh Khương.

Nguyên thấy thế vội giơ tay lên và hô: ''Đừng bắn, đừng bắn''. Trường vẫn tiếp tục bắn thêm 2 phát nữa mới dừng lại.

Hậu quả, anh Khương trúng 2 viên đạn trong đó có một viên vào đùi phải, một viên vào vùng bụng bên trái nên nằm gục xuống. Nguyên bị trúng một viên đạn vào vùng đùi phải. Hai người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Quân y 103.

Bắn xong, Trường cất giấu súng ở ngôi nhà hoang trong xã rồi bỏ trốn. Đến ngày 14/6/2022, Trường đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai mục đích bắn anh Khương là để cho anh Khương không đánh Nguyên.

Qua 2 lần giám định, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Khương là 96%, 2 chân bị tổn hại, bị liệt hoàn toàn (87%), bị cắt một phần lá lách, tổn thương một phần khoang màng phổi trái... Còn Vũ Văn Nguyên bị tổn hại sức khỏe 2%.

Do Vũ Văn Nguyên không bàn bạc, thống nhất việc đánh, bắn anh Khương với Trường; Nguyên cũng đã ngăn cản khi Trường giơ súng bắn, nên CQĐT xác định bị cáo không đồng phạm với Trường về tội "Giết người".

Tuy nhiên, bị cáo đến sân bóng để đánh nhau, đã dùng mảnh vỡ bê tông đánh anh Khương, gây mất trật tự trị an, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Trường bắn anh Khương. Do đó, bị cáo bị truy tố, xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng"... Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Trường đã bồi thường cho anh Khương 100 triệu đồng.

Tại phiên tòa, anh Khương yêu cầu bồi thường thiệt hại tổng cộng 3 tỷ đồng , trong đó tổn thất tinh thần là 1 tỷ đồng , chi phí thuốc men chữa bệnh, tổn thất thu nhập do sức khỏe không thể đi làm…

Tuy nhiên, phía bị cáo Trường chỉ đồng ý bồi thường chi phí chữa bệnh và đề nghị làm rõ chi phí thuốc men hơn 200 triệu đồng. Về thu nhập, phía bị cáo cho rằng không có cơ sở chứng minh thu nhập 200-300 triệu đồng/tháng như anh Khương nói.

Ngoài ra, anh Khương đề nghị tòa án xử lý nghiêm khắc các bị cáo theo quy định pháp luật, đề nghị tòa án làm rõ vai trò của Nguyễn Hoàng Thanh để không bỏ lọt tội phạm. Theo anh Khương, anh chỉ là người ra can ngăn đánh nhau mà bây giờ phải lãnh hậu quả như này, trong khi chính Thanh là người gây ra vụ việc, là người gọi Nguyên đến.

Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 19/6.