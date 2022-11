Chú rể Việt chi 10 triệu đồng cho bộ suit cưới có đáng?

Nhiều chú rể sẵn sàng chi 9-10 triệu đồng để may suit cưới. Số khác tìm đến những sản phẩm có mức giá hợp lý hơn.

"Tôi chi 10 triệu để may suit mặc trong lễ cưới", Nguyễn Hồ Thanh Bình, Hà Nội, chia sẻ với Zing.

Giống như Thanh Bình, Đoàn Văn Đạt, ngụ Hải Phòng, chi khoảng 10 triệu đồng cho bộ đồ mặc trong lễ cưới.

Trong khi cô dâu chi trên 7 triệu đồng cho váy cưới, bộ suit của chú rể cũng có giá cao. Nam giới sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng để đặt may đo một bộ đồ chỉn chu. Ngoài ra, các bộ đồ được đánh giá cao khi có thể dùng sau lễ cưới.

Suit mặc trong lễ cưới có nhiều mức giá

Chia sẻ với Zing, anh Nguyễn Đức Duy, chủ Iclassic Tailor chuyên may đo suit, cho biết: "Một bộ suit có chất lượng ổn như chất liệu blend wool 50%, cấu trúc fused cơ bản giá dao động khoảng 7-8 triệu đồng là có thể sử dụng lâu dài".

Trong khi 7-8 triệu đồng là mức giá cho một bộ suit cơ bản, nhiều người sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn để có bộ đồ ưng ý.

Vào ngày trọng đại, Nguyễn Hồ Thanh Bình diện bộ suit màu kem trị giá 10 triệu đồng. Anh cùng vợ là Nguyễn Thùy Linh đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định chọn tông kem, ưu tiên chất liệu trơn để hạn chế tình trạng nhăn khi di chuyển.

"Ban đầu, vợ chồng tôi định may suit bằng chất liệu linen. Tuy nhiên, loại vải này dễ bị nhăn nên tôi chuyển sang vải trơn", Thanh Bình nói.

Bên cạnh đó, Thanh Bình và Thùy Linh nhìn đồng điệu khi diện suit màu kem, váy cưới tông trắng pha ren.

Hoàng Sơn (ảnh trái) và Văn Đạt chi hơn 10 triệu đồng để may suit mặc trong lễ cưới. Ảnh: NVCC.

Trước đây, nhiều chú rể ưu tiên việc thuê suit hoặc mua đồ may sẵn. Anh Nguyễn Đức Duy chỉ ra rằng: "5-7 năm trước, văn hóa may đo âu phục ở Việt Nam chưa được phổ biến rộng. Họ thường trung thành với một số lựa chọn như suit đen, tím than và thiên nhiều về các tông tối màu. Kiểu dáng khá thô cứng, đóng hộp".

Trong những năm gần đây, nam giới bắt đầu quan tâm đến đồ may đo hơn. Theo anh Nguyễn Đức Duy, sự phát triển của mạng xã hội, nghệ thuật may mặc trên thế giới du nhập vào Việt Nam, thúc đẩy đàn ông thay đổi cách nhìn về bộ suit mặc trong đám cưới. Họ không ngại diện một bộ đồ bóng bẩy để có diện mạo hoàn hảo nhất vào ngày cưới.

Hoàng Sơn, ngụ Hà Nội, cho biết bộ suit của anh có giá khoảng 12 triệu đồng. Anh nhận thấy việc chi tiền cho sản phẩm may đo giúp có đồ vừa người.

Ngoài ra, những gợi ý từ thợ may giúp anh tiết kiệm thời gian chọn lựa và có đồ hợp với vóc dáng.

Trong khi đó, Đoàn Văn Đạt (25 tuổi) chi 9 triệu đồng cho trang phục mặc trong lễ cưới, giày 1,6 triệu đồng. Trước khi đặt may suit, Văn Đạt mất nhiều thời gian tìm hiểu để chọn được địa chỉ may đo ưng ý, giá cả phù hợp.

Anh ưu tiên suit dễ mặc. Ngoài ra, Văn Đạt chọn áo có dáng túi nắp may chéo, không độn vai, ve nhọn để tạo vẻ ngoài quyền lực.

Một số người chi nhiều tiền cho bộ suit mặc trong lễ cưới. Số khác ưu tiên những phương án hợp lý, tiết kiệm.

Nguyễn Văn Hưng (26 tuổi) mua suit may sẵn hết 5 triệu đồng. "Tôi đến cửa hàng với mục đích tìm xem bản thân hợp với kiểu dáng nào. Xem một hồi thì thấy có bộ màu xám, kèm gile khá hợp nên mua luôn. Quan trọng là giá cả rất hợp lý", Văn Hưng nói.

Không lãng phí

Đối với các chú rể, việc bỏ ra hàng triệu đồng cho một bộ suit là hợp lý. Họ có được vẻ ngoài chỉn chu trong ngày trọng đại. Bên cạnh đó, bộ đồ có tính ứng dụng cao, dễ mặc nhiều lần.

Váy cưới của các cô dâu có giá khá cao, phom dáng lộng lẫy và cầu kỳ. Bên cạnh đó, một số người lựa chọn thuê váy. Bởi vậy, các mẫu váy khó có thể sử dụng tiếp sau lễ cưới. Trong khi đó, các bộ suit có thể tách set, phối cùng quần áo hàng ngày.

"Tôi thuê váy cưới nên không có cơ hội dùng lại. Chồng tôi vẫn sử dụng lại bộ suit nhiều lần. Bộ đồ dễ mặc và tiện phối với các loại quần áo khác", Nguyễn Thùy Linh chia sẻ.

Sau đám cưới, Đoàn Văn Đạt mặc quần âu và áo sơ mi mỗi khi đi tiếp khách của công ty. Anh nhận thấy bộ đồ giúp vẻ ngoài thêm phần trang trọng, lịch lãm. Ngoài ra, trang phục được may đo sao cho vừa vặn với cơ thể, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc và dễ vận động.

Trong khi đó, Nguyễn Anh Tú sử dụng áo vest để phối cùng trang phục thường ngày. Mẫu áo tông đen dễ kết hợp với quần áo hàng ngày như áo phông, sơ mi hoặc áo thun. Ngoài ra, thiết kế phù hợp với thời tiết mát mẻ.

Đối với Hoàng Sơn, mẫu quần âu trong bộ suit là món đồ giá trị nhất. Anh dùng thiết kế hàng ngày để mặc đi làm, trong các dịp quan trọng. Hoàng Sơn không thường xuyên sử dụng áo vest. Tuy nhiên, anh khẳng định việc chi 12 triệu đồng cho bộ suit là xứng đáng. Bộ đồ được may đo tỉ mỉ, tạo cảm giác thoải mái, màu sắc ưng ý và chất liệu chất lượng.

Điều hành một tiệm chuyên may đo suit, anh Nguyễn Đức Duy nhận thấy: "Các tông màu navy, dark navy, light grey... may theo kiểu business suit (bộ suit phong cách doanh nhân) được nhiều chú rể ưu tiên lựa chọn. Họ có thể sử dụng chúng trong các sự kiện khác".

Nên tìm hiểu trước khi may

"Đừng để đến dịp quan trọng mới tìm hiểu về bộ suit", Nguyễn Văn Hường (29 tuổi) chia sẻ với Zing.

Anh tìm hiểu về suit để may đồ cho lễ cưới. Kể từ thời điểm đó, chàng trai TP.HCM bắt đầu đam mê và theo đuổi phong cách classic menswear. Những bài đăng chia sẻ về trang phục thường ngày của anh được dân mạng quan tâm với hàng nghìn lượt thích.

Nguyễn Văn Hường cho rằng việc tìm hiểu trước về suit rất quan trọng với nam giới. Anh nhận thấy để có thể mặc suit đẹp cần nền tảng và thời gian tìm hiểu, chuẩn bị trước đó.

Nguyễn Đức Duy thường xuyên may suit cho nam giới. Anh nhận thấy có nhiều yếu tố nam giới nên chú ý khi may đo trang phục mặc trong lễ cưới. Ảnh: NVCC.

Việc tìm hiểu kỹ trước khi may đo là yếu tố cần được các chú rể lưu ý.

Đối với người mới may suit lần đầu, anh Nguyễn Đức Duy gợi ý chất liệu không quá bóng. Những kiểu chất liệu như vải họa tiết mắt chim, vải hopsack nên được ưu tiên. Ngoài ra, các thiết kế đạt được sự cân bằng giữa formal và casual sẽ dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Bên cạnh đó, chọn đồ hợp với vóc dáng cũng là yếu tố cần lưu ý. Anh Đức Duy cho rằng người gầy nhỏ nên tránh tông màu quá tối. Trong khi đó, vóc dáng to béo nên hạn chế vải sáng màu.

"Trọng lượng, độ dày và độ rủ của vải cũng rất quan trọng. Người có vóc dáng gầy thì không nên chọn vải quá mỏng, có độ rủ nhiều. Họ nên chọn các chất liệu có định lượng phù hợp, đủ cứng cáp để không làm lộ khuyết điểm trên cơ thể", anh nói.

Nguyễn Đức Duy gợi ý một số màu sắc như dark navy, mid grey, charcoal sẽ không lỗi mốt. Mặt khác, nhiều khách hàng của anh chọn họa tiết như pinstripe, prince of wale, puppytooth vì tỉ lệ vừa phải, không quá nổi bật làm giảm độ formal của bộ suit.