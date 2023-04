Chủ quán karaoke bán 2 thiếu nữ từ Quảng Nam ra Hà Nội

Mua 2 nữ tiếp viên từ Tây Ninh, bà Trần Thị Gái để họ làm việc trong quán karaoke tại Quảng Nam sau đó bán ra Hà Nội.

VKSND Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Gái (54 tuổi, quê Quảng Nam) cùng 4 đồng phạm về tội Mua bán người dưới 16 tuổi, với khung hình phạt 12-20 năm tù.

Giữa tháng 12/2020, sau khi bị can Gái (chủ quán karaoke Diệu Hiền ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đăng tin tuyển nhân viên lên mạng xã hội, Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi, quê Tây Ninh, đang trốn truy nã) thỏa thuận "gán" 3 nữ tiếp viên (sinh năm 2006-2008) cho bà Gái.

Yêu cầu đối phương phải thanh toán 216 triệu đồng, Huyền dẫn 3 thiếu nữ đến gặp bà Gái nhưng chỉ 2 tiếp viên (sinh năm 2006 và 2008) được nhận, với giá hơn 166 triệu đồng. Người còn lại bị nghi ngờ dùng CCCD giả nên từ chối.

Trước khi vào làm việc cho bà Gái, 2 nạn nhân bị ép phải viết giấy vay chủ quán tổng số tiền 165 triệu đồng, cam kết làm cho đến khi trả xong nợ.

Sau 3 ngày làm việc, 2 thiếu nữ không muốn ở lại nên bà Gái rao bán họ với giá 166 triệu đồng. Đồng thời, bị can Gái thuê các bị can Nguyễn Đình Dũng và Nguyễn Bảo Ngưng giao 2 nhân viên này cho bị can Trần Tuấn Cảnh tìm nơi bán lại.

Cuối năm 2020, khi tài khoản Facebook "Bin Tây" (chưa rõ lai lịch) ở Hà Nội đồng ý nhận 2 thiếu nữ vào quán karaoke làm việc. Bà Gái đã đặt vé máy bay để Cảnh và bị can Huỳnh Chí Bảo dẫn các nạn nhân ra Hà Nội.

Chiều 28/12/2020, Cảnh cùng Bảo đưa 2 nạn nhân đến đường Trần Cung (quận Bắc Từ Liêm) theo chỉ dẫn của người mua. Trong lúc chờ gặp "Bin Tây", 2 nữ tiếp viên đã trò chuyện với người dân. Sau đó, họ được một số người giải cứu và hướng dẫn đến Công an phường Cổ Nhuế 1 trình báo. Ngày 31/12/2020, Công an quận Bắc Từ Liêm bắt tạm giam bà Gái và 3 đồng phạm Cảnh, Bảo, Ngưng. Đến ngày 9/1, Dũng bị bắt.

Quá trình điều tra, bà Trần Thị Gái đã tự nguyện bồi thường 30 triệu đồng cho mỗi gia đình bị hại. Ngoài ra, cơ quan điều tra tách hồ sơ tiếp tục làm rõ để xử lý đối với Nguyễn Thị Thanh Huyền cùng một số người liên quan.