Chủ quán cà phê cầm đầu đường dây cá độ hơn 21 tỷ

Phá 2 đường dây đánh bạc hơn 80 tỷ

Công an TP Vinh (Nghệ An) triệt phá ổ đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qua mạng. Cùng lúc, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cũng bóc đường dây cá độ bóng đá qua mạng.