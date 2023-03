Chủ Qatar có thể để CĐV chọn tân binh cho Man United

Theo Sportbible, các ông chủ Qatar có kế hoạch sử dụng một "hệ thống bỏ phiếu toàn cầu" cho các mục tiêu chuyển nhượng trong trường hợp mua lại được Manchester United.

Các ông chủ Qatar muốn biết người hâm mộ MU thích gì. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ không chỉ dựa trên lá phiếu từ CĐV mà còn từ ban huấn luyện và những người có chuyên môn.

"Mục tiêu do CĐV chọn vẫn có thể được chiêu mộ nếu đáp ứng được nhiều tiêu chí", Sportbible cho biết thêm.

Bên cạnh đó, hệ thống bỏ phiếu toàn cầu cũng đảm bảo rằng Man United sẽ không chiêu mộ những cầu thủ vấp phải sự phản đối từ số đông người hâm mộ. Ví dụ trường hợp của Marko Arnautovic, BLĐ đội chủ sân Old Trafford sẽ dựa trên số liệu từ hệ thống bầu chọn để sớm gạch tên cầu thủ người Áo mà không cần chờ đến hàng loạt thư điện từ phản đối từ CĐV như trong kỳ chuyển nhượng đầu năm 2023.

Times đưa tin nhóm doanh nhân Qatar, đứng đầu là tỷ phú Sheikh Jassim Bin Hamad al-Thani, sẵn sàng tăng giá hỏi mua MU sau khi cuộc đàm phán giữa đôi bên có nhiều tín hiệu tích cực. Trước đó, phía Qatar chấp nhận trả 4,5 tỷ bảng nhưng con số này chưa đáp ứng đòi hỏi của nhà Glazer (6 tỷ bảng).

Phái đoàn Qatar được đưa đi tham quan trung tâm huấn luyện Carrington và ăn trưa, sau đó thực hiện cuộc đàm phán kéo dài khoảng 10 tiếng và kết thúc vào 19h20 ngày 16/3 (giờ địa phương).

Ông Sheikh Jassim không có mặt nhưng cử nhóm cố vấn cao cấp đến buổi đàm phán. Sau khi phái đoàn Qatar rời đi, nhóm nhà đầu tư của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe sẽ có mặt ở sân Old Trafford để thực hiện cuộc thương thảo.

