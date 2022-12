Chủ nợ đánh người gây thương tích

Nhiều lần đòi tiền không được, Nguyễn Ý Nhiệm (53 tuổi, ở tỉnh An Giang) đã chặn đường người vay tiền và cầm mũ bảo hiểm đánh gây thương tích.

Chiều 29/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ý Nhiệm (53 tuổi, ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) điều tra tội Cố ý gây thương tích.

Nhiệm tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo kết quả điều tra, Nhiệm có cho Đinh Tân Hợi (47 tuổi, ở TP Cần Thơ) mượn số tiền 90 triệu đồng. Nhiệm nhiều lần đòi lại tiền, nhưng Hợi vẫn không trả. Chiều 28/6, Nhiệm phát hiện Hợi đang uống nước tại quán cà phê ở huyện Thoại Sơn, nên đi vào đòi tiền nhưng vẫn được.

15 phút sau, Hợi điều khiển xe máy rời quán để đi công việc, thì bị Nhiệm cùng cháu trai chặn đường. Hợi không thống nhất được thời gian trả nợ, nên Nhiệm tức giận cầm nón bảo hiểm đánh vào mặt, gây thương tích nặng.

Hợi được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, với tỷ lệ thương tích là 16%.