Chủ nhân tượng vàng Oscar 2021 sẽ làm gì tiếp theo?

Tại Oscar lần thứ 93, Daniel Kaluuya giành tượng vàng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai diễn trong Judas and the Black Messiah. Lịch trình của anh trong thời gian tới rất bận rộn: góp mặt trong phim khoa học viễn tưởng The Upper World, phát triển một kịch bản đã ấp ủ từ trước khi vào vai nam chính trong Get Out (2017). Ngoài ra, Kaluuya nhiều khả năng góp mặt trong bộ phim tiếp theo của đạo diễn Jordan Peele cùng Keke Palmer và Steven Yeun.