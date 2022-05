Chủ nhân hit 'Gangnam Style' xấu hổ khi mặc đồ bơi biểu diễn

PSY thừa nhận đánh mất lòng tự trọng khi biểu diễn ca khúc "Single Ladies" với bộ đồ bơi gợi cảm. Tiết mục này của rapper từng khiến khán giả chỉ trích.

TV Report đưa tin trong chương trình My Little Old Boy phát sóng ngày 8/5 trên đài SBS, PSY tiết lộ về màn cover Single Ladies cách đây nhiều năm. Việc PSY mặc bộ đồ bơi một mảnh và cover ca khúc Single Ladies từng gây tranh luận. Đến nay, tiết mục vẫn được dư luận nhắc đến cùng nhiều lời chỉ trích.

Về màn trình diễn ồn ào, PSY nói: “Khi mặc bộ đồ bơi đó, lòng tự trọng của tôi giảm đi rất nhiều. Vì vậy, tôi thường xé bộ quần áo và thay ngay sau khi biểu diễn. Khi tôi xỏ chân vào bộ đồ bơi đó, tôi thấy lạc lõng và buồn bã, chân tôi thậm chí không thể di chuyển”.

PSY chia sẻ về trang phục gây tranh cãi.

PSY cũng chia sẻ thêm về việc mời Lee Byung Hun tham gia MV I Luv It. Theo rapper, lý do anh mời Lee Byung Hun tham gia MV là vì từng thấy nam diễn viên nhảy rất đẹp. Sau đó mỗi lần gặp nhau, PSY đều đề nghị nam tài tử tham gia MV nhưng ban đầu bị từ chối. Đến khi quay phim Inside Men, Lee Byung Hun mới đồng ý.

Vừa qua, PSY phát hành album Psy 9, đánh dấu sự trở lại sau 5 năm vắng bóng. Sản phẩm được phát hành vào 18h ngày 29/4 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hwasa (Mamamoo), Crush, Jessi, Heize, Tablo (Epik High) và Sung Si Kyung. Suga của nhóm nhạc nam BTS là nhà sản xuất và xuất hiện trong MV chủ đề mang tên That That.

PSY ra mắt vào năm 2001 và được biết đến với các ca khúc Champion (2002), Father (2005), Right Now (2010). Rapper trở thành một hiện tượng quốc tế vào năm 2012 nhờ bản hit Gangnam Style.