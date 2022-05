Chủ nhân hit 'Gangnam Style' thất bại khi đụng độ Big Bang

Ca khúc "That That" của PSY không thể vươn lên vị trí số 1 trên MelOn khi gặp sự cạnh tranh từ Big Bang, IVE, Red Velvet... Bài hát đang đứng hạng 7.

Ngày 2/5, bài hát That That trích từ album mới của PSY đứng hạng 7 trên trang nghe nhạc có thị phần lớn nhất Hàn Quốc - MelOn. Trên FLO, bài hát đứng hạng 4 và hạng 8 trên Vibe. Với bảng xếp hạng Genie, Bugs, That That đang chiếm vị trí số 1.

PSY chưa chiếm được lợi thế khi đụng độ Big Bang, IVE, (G)I-DLE hay Red Velvet trên bảng xếp hạng của MelOn. Sau gần một tháng phát hành, Still Life của Big Bang vẫn nắm giữ vị trí quán quân.

PSY trong họp báo quảng bá album mới.

Sports DongA đưa tin bài hát chủ đề That That trong album thứ 9 của PSY phát hành ngày 29/4 đang được chú ý ở thị trường quốc tế. MV của That That với sự tham gia của Suga (thành viên nhóm BTS) nhanh chóng vượt qua 45 triệu lượt xem và tiếp tục duy trì vị trí quán quân trong hạng mục video âm nhạc thịnh hành.

Theo Sports DongA, trước thành tích trên, các phương tiện truyền thông lớn của nước ngoài đang chú ý đến sự trở lại của PSY. USA Today giới thiệu bài hát mới của tuần này và đề cập đến That That. Tạp chí Rolling Stone khen ngợi sự hợp tác giữa PSY và Suga trong bài viết có tiêu đề: "PSY - người đặt nền móng cho Kpop - và Suga, ngôi sao Kpop hàng đầu hiện nay đã gặp nhau".

Tạp chí Forbes cũng nhận định album của PSY là lựa chọn khôn ngoan và dự đoán rapper có bản hit mới sau Gangnam Style. "Nó gần như chắc chắn sẽ lọt vào Billboard Hot 100", Forbes đánh giá. Billboard cũng trích dẫn bài đăng trên trang cá nhân của PSY và mô tả sự hợp tác của rapper với Suga là: "Cuộc gặp gỡ đầu tiên của các siêu sao Kpop".

PSY 9th là album thứ 9 đầy màu sắc của PSY. Album gồm 12 bài hát theo nhiều phong cách khác nhau. Trong lần trở lại này, PSY hợp tác nhiều ngôi sao như Suzy, Seong Si Kyung, Heize, Jessi, Hwasa, Crush, Tablo, Zico và Giriboy.