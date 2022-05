Chủ nhân hit 'Gangnam Style' biểu diễn trong hôn lễ Son Dam Bi

Nhiều nghệ sĩ như PSY, nhóm 2AM, Jung Ah... tới chúc mừng Son Dam Bi và Lee Kyu Hyuk. Lễ cưới của họ được tổ chức riêng tư.

Ngày 13/5, tờ News1 cùng nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin hôn lễ của Son Dam Bi và Lee Kyu Hyuk được tổ chức tại một khách sạn ở Seoul. Vì dịch Covid-19, lễ cưới được tổ chức riêng tư. Cô dâu chú rể chỉ mời những người bạn thân thiết.

Các nghệ sĩ như In Gyo Jin, So Yi Hyeon, Seo Jang Hoon, Baek Ji Young, Kim Heung Guk, Park Na Rae, Im Soo Hyang, Jung Ah đến tham dự và chúc phúc cho hai người. PSY cùng Jo Kwon, Im Seulong của nhóm 2AM góp vui bằng các tiết mục âm nhạc. Đặc biệt, trong tiết mục của PSY, Lee Kyu Hyuk biểu diễn vũ đạo và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các khách mời.

Son Dam Bi (sinh năm 1983) ra mắt năm 2007 với đĩa đơn Cry Eye. Cô bắt đầu diễn xuất vào năm 2009 với phim Dream và xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình khác như Light and Shadow, What's Wrong With This Family, Mrs. Cop 2, When the Camellia Blooms...

Hình ảnh của Son Dam Bi và Lee Kyu Hyuk trong hôn lễ.

Lee Kyu Hyuk là cựu vận động viên trượt băng tốc độ quốc gia. Anh đã lập kỷ lục 4 lần vô địch thế giới và 6 lần tham dự Thế vận hội. Sau Thế vận hội mùa đông Sochi 2014, anh nghỉ thi đấu. Hiện tại, anh là huấn luyện viên trưởng của đội trượt băng IHQ.

Sau khi cùng xuất hiện trong chương trình giải trí Kiss and Cry của đài SBS vào năm 2011, hai người nảy sinh tình cảm. Họ hẹn hò nhưng không lâu sau đó chia tay. 10 năm sau họ tái hợp và tuyên bố kết hôn vào tháng 1.

"Tôi đã tìm thấy người mà bản thân muốn chia sẻ cuộc sống, gắn bó trong phần đời còn lại. Khi chúng tôi ở bên nhau, tôi được là chính tôi, luôn được mỉm cười vui vẻ. Vài tháng nữa, tôi kết hôn với người đã giúp tôi nhận ra thế nào là hạnh phúc. Tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ, những lời chúc phúc ấm áp từ mọi người", Son Dam Bi chia sẻ về việc kết hôn.