Chủ nhà trọ cùng cả xóm vây bắt 2 người trộm cắp tài sản

Hai tên trộm vào dãy trọ để trộm xe máy, thì bị người dân phát hiện liền kéo cổng nhốt bên trong rồi hô hoán nhau vây bắt.

Ngày 14/12, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ Hoàng Văn Thịnh (31 tuổi) và Nguyễn Vĩnh Hải (30 tuổi, cùng quê tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, lúc 5h30 ngày 13/12, hai thanh niên chở nhau vào khu trọ trong chợ 434, phường Bình Hòa, TP Thuận An, để trộm tài sản.

Tại đây, cả 2 tiếp cận nhà trọ L.T. nhưng do còn sớm, cổng trọ đang khóa. Cả hai đứng đợi được ít phút, thì người dân mở cổng để đi làm.

Lúc này, Thịnh đột nhập vào trong để trộm xe máy, Hải ngồi trên xe cảnh giới bên ngoài.

Tên trộm cảnh giới bên ngoài cũng bị lực lượng chức năng vây bắt. Ảnh từ cắt clip.

Do khu trọ có gắn nhiều camera, chủ trọ ở đối diện, khi Thịnh đang bẻ khóa chiếc xe tay ga của người dân, chủ nhà trọ đã phát hiện gọi báo lực lượng chức năng. Đồng thời, chủ nhà trọ chạy ra khóa cổng trọ nhốt Thịnh bên trong và hô hoán cho người dân thức dậy vây bắt.

Cùng lúc này, lực lượng chức năng phường Bình Hòa vừa tới đầu hẻm, Hải liền lái xe tông ngã lực lượng chức năng rồi chạy bộ thoát thân, nhưng đã bị vây bắt. Thịnh bị nhốt bên trong, thấy người dân quá đông, nên chấp nhận bị bắt giữ.

Cả hai sau đó được công an đưa về trụ sở để lấy lời khai và thừa nhận hành vi phạm tội.

Tang vật thu giữ gồm chiếc tay ga mà Thịnh bẻ khóa, chiếc xe máy Exciter mà hai nghi phạm sử dụng để đi trộm, một đoản bẻ khóa.

Đây là lần thứ 3 người dân ở đây vây bắt trộm thành công nhờ vào chiêu khóa cổng bên ngoài nhốt trộm bên trong. Tính cả 2 người trong lần này, thì đã có tổng cộng 6 người vào đây trộm cắp tài sản và bị bắt.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.