Chủ nhà ngã sấp mặt khi đuổi bắt trộm xe máy

Ngã dúi dụi do đường trơn, anh Phi bất lực nhìn tên trộm phóng xe bỏ chạy.

Ngã dúi dụi khi đuổi trộm xe máy Phát hiện xe máy bị bẻ khóa, chủ nhà đuổi theo nhưng bị ngã sấp mặt.

Vụ việc xảy ra vào tối 3/5, tại một tiệm sửa xe trên đường ĐT 746, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo hình ảnh do camera ghi lại, lúc 18h11, 2 thanh niên chở nhau bằng xe máy đến tiệm sửa xe nói trên. Người ngồi sau tiếp cận xe máy dựng trước cửa tiệm.

Sau 3 giây, người này đã bẻ khóa thành công, rồi nổ máy. Anh Bùi Văn Phi, chủ nhân chiếc xe, cho biết khi phát hiện trộm, anh liền lao ra nhưng vỉa hè trơn khiến anh bị ngã. Chủ xe đành bất lực nhìn kẻ gian lái xe máy bỏ chạy.

Chiếc xe bị mất là Honda Future vừa mua được vài tháng, được trang bị thêm phụ kiện nên tổng giá trị hơn 70 triệu đồng. Đáng nói khoảng 1 giờ sau, 2 thanh niên này tiếp tục thực hiện một vụ trộm xe máy khác tại quán trà sữa ở khu dân cư Vietsing, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Các nạn nhân đã đến trình báo công an về việc mất trộm.