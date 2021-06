Chủ nhà mất xe máy với hơn nửa tỷ trong cốp

Vào nhà nhưng quên rút chìa khóa xe máy, người phụ nữ ở An Giang bị trộm lấy mất chiếc xe với nhiều tiền, vàng và thẻ tín dụng.

Ngày 6/6, Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đãng (24 tuổi, người địa phương) và Chau Văn (18 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Liên quan vụ án, Huỳnh Huy Huyền (29 tuổi), Nguyễn Văn Nghĩa (38 tuổi) và Chau Long (28 tuổi, cùng ngụ huyện Tịnh Biên) đang bị điều tra hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nguyễn Văn Đãng (trái) và Chau Văn. Ảnh: Quỳnh Như.

Sáng 27/5, bà H.T.H. (57 tuổi, ngụ xã An Nông, huyện Tịnh Biên) dựng xe máy trước nhà nhưng không rút chìa khóa. Khoảng 10h cùng ngày, bà H. báo công an xã khi phát hiện mất xe.

Ngoài phương tiện đi lại, bà H. còn mất nhiều tài sản để trong cốp xe, gồm 533 triệu đồng, một vòng đeo tay 2 lượng vàng 24K, thẻ tín dụng, giấy tờ tùy thân…

Một phần tang vật đã được thu hồi. Ảnh: Quỳnh Như.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Tịnh Biên bắt được Văn vào ngày 1/6. Từ lời khai của nghi can này, cảnh sát lần lượt bắt giữ 4 nghi can còn lại.

Ngoài xe máy tang vật, cảnh sát đã thu hồi được cho bị hại tiền và tài sản trị giá trên 350 triệu đồng.