Chủ nhà khởi đầu thuận lợi ở ngày khai mạc U17 quốc gia

U17 Sài Gòn – Lyon có chiến thắng 2-0 trước Nam Định ở lượt trận đầu tiên bảng A vòng chung kết U17 quốc gia.

Chủ nhà U17 Sài Gòn - Lyon nhập cuộc chậm hơn so với đội bóng thành Nam. Hai đội sau đó đều có những pha uy hiếp khung thành đối phương nhưng chưa có cơ hội nào được chuyển hóa thành bàn thắng. Tới cuối hiệp 1, U17 Sài Gòn có những pha tấn công sắc nét, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục duy trì ưu thế và đã tạm nên sự khác biệt ngay ở đầu hiệp. Từ một tình huống đá phạt, Hồ Tấn Đăng Vinh treo bóng tạo điều kiện cho cầu thủ mang áo số 5 Hữu Trọng dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn bàn, U17 Nam Định có sự thay đổi người và đẩy cao đội hình tấn công. Các cầu thủ trẻ liên tục có những pha uy hiếp khung thành đội bạn nhưng vẫn chưa thể khai thông bế tắc.

Nóng vội tìm kiếm bàn thắng đã khiến U17 Nam Định phải trả giá bằng pha ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho U17 Sài Gòn của Thanh Xuân. Bàn thắng của Thanh Xuân ở phút thi đấu cuối cùng hiệp 2 cũng đã dập tắt mọi hi vọng của các cầu thủ Nam Định.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, U17 HAGL không thể có 3 điểm dù liên tục dẫn trước tới cuối trận. Lê Hữu Minh Nguyên (số 28) mở tỷ số cho đội bóng phố núi ngay ở phút thứ 5, nhưng chỉ 6 phút sau, Đàm Trọng Phúc đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Trần Đức Lộc và Nguyễn Hoàng Gia Huy ghi liền 2 bàn thắng giúp HAGL dẫn trước tới cuối hiệp 1, trước khi U17 Bình Phước có bàn rút ngắn tỷ số. Lợi thế dẫn bàn được U17 HAGL duy trì tới phút cuối của trận đấu. Nguyễn Tấn Phúc ghi bàn ấn định tỷ số 3-3, đem về 1 điểm cho đội bóng yếu hơn U17 Bình Phước.

Ở bảng A, U17 Hà Nội thể hiện sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng 4-0 trước U17 Bình Dương.

Nhờ những con người tốt hơn trong đội hình, U17 Hà Nội không khó khăn để có bàn thắng dẫn trước sau khi đã chiếm thế chủ động. Ngay trong hiệp 1, Văn Đạt và Quốc Khánh đem về 2 bàn thắng giúp đội bóng thủ đô có lợi thế dẫn bàn trước khi bước vào giờ nghỉ giữa trận.

Hiệp 2 tiếp tục là “show diễn” của đội bóng thủ đô. U17 Bình Dương không thể tạo nên sự khác biệt trước sức mạnh đến từ lứa đàn em của Quang Hải. U17 Hà Nội hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Trí Phong và Phú Quý để kết thúc trận đấu với tỷ số 4-0.

Thắng lợi cách biệt này giúp U17 Hà Nội tạm dẫn đầu bảng B khi trận đấu còn lại giữa U17 TP.HCM và SLNA chỉ có 1 bàn thắng được ghi. Số 10 Quang Lực là người ghi bàn giúp U17 SLNA tạm có 3 điểm và chiếm ngôi nhì bảng B.

Ngày mai (30/08), giải sẽ tiếp tục diễn ra với 2 trận đấu: U17 Huế - U17 PVF và U17 Đồng Tháp - U17 Phú Yên.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Next Media phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia. Ngoài K-Elec là nhà tài trợ chính, Next Travel trở thành nhà tài trợ đồng hành của giải. Bên cạnh đó, VTVCab khi trở thành đối tác truyền thông truyền hình và Keep & Fly là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho 12 đội bóng tham dự giải.