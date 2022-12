Chủ mưu vụ chuyển hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài thừa nhận cáo buộc

“Sau khi tiếp xúc với cơ quan cảnh sát điều tra và VKS, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai phạm”, Nguyễn Thị Nguyệt khai và đồng tình với nội dung cáo trạng.

Các bị cáo tại tòa sáng 21/12. Ảnh: N.H.

Sáng 21/12, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt và 12 người khác liên quan vụ chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Quá trình làm thủ tục, HĐXX cho biết một số nhân chứng, người liên quan vụ án vắng mặt. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã lấy lời khai nên việc vắng mặt không ảnh hưởng đến xét xử.

Các bị cáo còn lại gồm Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1984, Hà Nội, bộ đội phục viên, chồng của Nguyệt), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1985, Hà Nội, lao động tự do, cháu của Nguyệt), Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1988, Hà Nội, lao động tự do, vợ của Thắng), Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1979, Hà Nội, giáo viên, chị dâu của Nguyệt), Nguyễn Văn Thực (sinh năm 1979, Hà Nội, lao động tự do, anh trai của Nguyệt), Phạm Việt Hùng (sinh năm 1991, Hà Nội, lao động tự do, em chồng của Nguyệt), Phạm Hữu Thuật (sinh năm 1981, Quảng Ninh, lao động tự do, bạn hàng của Nguyệt), Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1974, Hà Nội, lao động tự do, là chị ruột của Nguyệt), Nguyễn Xuân Tươi (sinh năm 1969, Hải Dương, là cậu ruột của chồng Nguyệt), Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1998, Hải Dương, lao động tự do, con của Tươi), Nguyễn Minh Khang (sinh năm 1995, Hà Nội, lao động tự do) và Phạm Hồng Hạo (sinh năm 1967, Hà Nam, đã mất nên TAND TP Hà Nội đình chỉ xét xử).

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2020, Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi) giữ vai trò chủ mưu, cùng chồng là Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, cùng trú quận Tây Hồ) và 11 bị can đã cấu kết hợp thức các hồ sơ tạm nhập tái xuất, nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Từ năm 2016, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của bị cáo Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, trú Móng Cái, Quảng Ninh) để hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua pháp nhân 2 công ty.

Năm 2017, biết các thủ đoạn, cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt cùng chồng mượn chứng minh nhân dân của người thân trong gia đình để thành lập 8 công ty để chuyển tiền ra nước ngoài.

Bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt. Ảnh: H.V.

Để hợp thức các hợp đồng mua hàng tạm nhập, tái xuất, Nguyệt chỉ đạo cháu là Nguyễn Văn Thắng mua linh kiện điện tử (IC) từ Trung Quốc, đóng thành 12 thùng để chuyển sang Singapore, rồi từ Singapore về Việt Nam, sau đó vận chuyển quay vòng. Quá trình thực hiện có sự trợ giúp của Vũ Thị Thư và Nguyễn Văn Thực.

Sau khi nhận được hàng, Nguyệt chỉ đạo Phạm Việt Hùng mở tờ khai hải quan online theo hợp đồng tạm nhập, tái xuất, lập phụ lục hợp đồng chuyển cho ngân hàng. Nguyệt giao Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Văn Việt rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền và giao cho Nguyễn Thị Nga quản lý, theo dõi dòng tiền.

Nguyệt giao Nguyễn Thị Hà lập các hợp đồng kinh tế khống, ký giả tên giám đốc các công ty nước ngoài, lập khống hợp đồng tạm nhập, tái xuất, sử dụng con dấu công ty nước ngoài để đóng lên các hợp đồng. Nguyệt và Tuấn thỏa thuận với khách hàng về tỷ giá ngoại tệ và phí chuyển tiền. Bằng thủ đoạn này, Nguyệt và đồng bọn đã chuyển trái phép ra nước ngoài số tiền hơn 30.000 tỷ đồng .

Tại phiên tòa, Nguyệt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Mọi quy trình vận chuyển tiền ra nước ngoài đều do bị cáo tự nghĩ ra, không ai hỗ trợ hay bày cách. “Sau khi tiếp xúc với Cơ quan CSĐT, VKS, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai phạm. Bị cáo đã phải trả cái giá quá đắt”.

“Đầu óc của bị cáo cũng ghê gớm nhỉ, nghĩ ra cả cái quy trình mà đến công an cũng không lường trước được. Bị cáo là chủ mưu khởi xướng cho toàn bộ bị cáo còn lại. Bị cáo lôi gần hết cả nhà vào phạm tội”, chủ tọa phiên tòa nói.

Một số bị cáo khác khai do thiếu hiểu biết về pháp luật nên không nhận thức được hành vi phạm tội cho đến khi bị Cơ quan CSĐT triệu tập. Các bị cáo mong muốn được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong phần luận tội, VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Thị Nguyệt 7,5-8,5 năm tù, phạt 50 triệu đồng; Phạm Anh Tuấn 5-6 năm tù, phạt 30 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Hữu Thuật bị đề nghị 3,5-4 năm tù, phạt 30 triệu đồng; Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thị Nga cùng mức 3,5-4 năm tù; Nguyễn Minh Khang, Phạm Việt Hùng, Nguyễn Văn Việt mức 2,5-3 năm tù; Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Xuân Tươi cùng bị đề nghị 30-36 tháng tù treo

Sáng mai (22/12), HĐXX sẽ đưa ra phán quyết.