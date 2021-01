Chú mèo Việt Nam được chế meme 'đau ở đây này' giờ ra sao

Hơn 3 năm sau khi nổi tiếng mạng xã hội Việt Nam và quốc tế, chú mèo Leo với biểu cảm hài hước vẫn thỉnh thoảng được nhắc tới.

Tháng 9/2018, bức hình chú mèo với biểu cảm xị mặt, chân ôm ngực cùng dòng chữ "đau ở đây này" trở thành ảnh chế được dân mạng Việt truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.

Meme về chú mèo còn được nhiều diễn đàn ở Thái Lan, Indonesia, Mỹ... chia sẻ lại với chú thích tiếng Anh: "It hurts right here in my meow meow".

Nhân vật chính là Leo - chú mèo Anh lông ngắn 11 tuổi, hiện sinh sống tại TP.HCM cùng chủ nuôi Chu Hải.

Chia sẻ với Zing sau 3 năm Leo trở thành hiện tượng mạng, Hải vẫn nhớ như in lúc chụp được khoảnh khắc đáng nhớ.

"Hôm đó là ngày 23/9/2018, mình vừa đi làm về thì thấy Leo ngồi trên gác nhìn xuống, hai chân để lên ngực với biểu cảm xị mặt rất hài hước. Mình chụp lại rồi đăng lên mạng cho vui, ai ngờ nó lại nổi tiếng chỉ sau một đêm", Hải kể.

Chú mèo Leo "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội Việt Nam và quốc tế nhờ ảnh chế "đau ở đây này".

Theo Chu Hải, đến giờ, không ít dân mạng vẫn tưởng Leo là chú mèo ở nước ngoài. Mới đây, khi meme "đau ở đây này" được tìm lại, nhiều người bất ngờ vì biết Leo đã sống ở Việt Nam được hơn 5 năm.

"Leo được sinh ra và nuôi dưỡng ở Nga 4 năm đầu. Năm 2016, vì trại mèo bên đó phá sản, bạn mình tìm cách đưa nó về chăm sóc. Sau này, mình nhận nuôi Leo ở TP.HCM do người bạn chuyển công tác về Gia Lai, không thể tiếp tục lo cho nó", Hải nói.

Người chủ tiết lộ khi còn ở trại mèo tại xứ sở bạch dương, Leo chịu nhiều áp lực vì phải chen chúc cùng nhiều đồng loại và thường xuyên bị ép lai giống. Anh cho rằng đó là lý do Leo có gương mặt đượm buồn như hiện tại.

Từ ngày được Hải đón về chăm sóc, Leo có cuộc sống vui vẻ, tràn ngập tình thương cùng 2 chú mèo khác.

"Các con đều có hoàn cảnh đáng thương. Ri bị chủ cũ đánh đập từ nhỏ. Bi đã qua tay nhiều người. Mỗi đứa một tính, song Leo hòa thuận tốt với 2 em", anh nói.

Hiện tại, Leo sống hạnh phúc cùng chủ và 2 em mèo khác ở TP.HCM.

Chu Hải cho biết cuộc sống của anh và Leo không có nhiều thay đổi sau khi mèo cưng nổi tiếng. Với công việc quản lý khách sạn gia đình, Hải có thêm thời gian chăm sóc mèo cưng, chụp và chia sẻ hình ảnh về mèo lên mạng.

"Điểm khác biệt lớn nhất là giờ đây, mình có cơ hội kết bạn với nhiều người yêu mèo hơn. Mình thường đăng hình Leo, Bi và Ri lên mạng để giao lưu cùng mọi người".

Khoảng năm 2019-2020, không ít người ngỏ ý tới nhà Chu Hải để nhìn ngắm và chơi đùa với Leo. Nhưng sau vài lần, anh quyết định từ chối những yêu cầu như vậy.

"Lúc đầu mình hào hứng lắm, vì mình yêu mèo và muốn giao lưu với những người có điểm chung. Sau này nghĩ lại, nhiều người tìm tới quá cũng không ổn. Leo vốn nhút nhát, thấy người lạ là nó rúc vào tay mình ngay", Hải giải thích.

Dù không còn phủ sóng rộng rãi như trước, chú mèo Leo vẫn có lúc được dân mạng nhắc tên. Nhiều người còn thêm những chú thích vui nhộn để giúp Leo "thay lời muốn nói".

"Mình không tiếc nuối hay buồn bã gì. Mọi người còn nhớ, còn nhắc tới Leo và dành tình yêu cho nó là mình vui và cảm kích lắm rồi!", Hải bộc bạch.