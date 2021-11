Chú mèo được chế meme ‘đau ở đây này’ qua đời

Mấy ngày gần đây, Leo có biểu hiện sút cân, đi đứng loạng choạng. Anh Hải (chủ nuôi) liền đưa đi khám vào ngày 29/11, nhưng chú mèo đã không qua khỏi.

"Tôi chạy 3 vòng TP.HCM chỉ để tìm phòng khám thú y, họ đều trả về vì khả năng sống rất thấp. Chỉ có một bệnh viện nhận xét nghiệm, song kết quả lại là điều tôi không muốn nghe nhất: Leo bị suy thận, viêm tụy, viêm phúc mạc và giảm bạch cầu", anh Hải kể.

Bác sĩ giải thích rằng do Leo 11 tuổi, sức đề kháng yếu, lại ủ bệnh ngầm nên bệnh tình diễn biến quá nhanh. Sau vài tiếng cố gắng chữa trị, chú mèo đã ra đi.

"Tôi đã cố tìm cách kéo dài thời gian được ở bên Leo nhưng không thể. Dù vậy, tôi biết nó đã rất kiên cường", anh Hải cho biết.

Chú mèo Leo từng nổi tiếng trên mạng xã hội vào năm 2018 nhờ meme "đau ở đây này".

Trước đó vào tháng 6, anh từng đưa mèo cưng đi khám tổng quát nhưng không thấy biểu hiện bất thường nào.

Gia đình anh Hải đã hoàn tất việc hỏa táng cho Leo. Bi và Ri, hai chú mèo khác mà anh nuôi, dường như cũng cảm nhận được sự thiếu vắng của người bạn bốn chân.

"Dù chỉ được gắn bó với nhau 5 năm, tôi luôn coi Leo như thành viên trong gia đình. Tôi và những người yêu quý bé sẽ mãi nhớ tới Leo", anh Hải nói.

Với anh Hải và những người hâm mộ chú mèo "đau ở đây này", thông tin Leo qua đời vẫn là cú sốc lớn.

"Tôi cũng nhận nhiều tin nhắn chia buồn từ các bạn yêu thích Leo, điều đó đã phần nào an ủi tôi lúc này. Tôi hy vọng các chủ nuôi sẽ yêu thương thú cưng hết lòng, để chúng hạnh phúc tới cuối đời".

Năm 2018, chú mèo này trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Việt Nam nhờ bức hình có biểu cảm xị mặt, chân ôm ngực cùng dòng chữ “đau ở đây này”.

Meme về Leo còn được nhiều diễn đàn ở Thái Lan, Indonesia, Mỹ... chia sẻ lại với chú thích tiếng Anh: "It hurts right here in my meow meow".

Dù không còn phủ sóng rộng rãi như trước, chú mèo Leo vẫn được dân mạng nhắc tên. Nhiều người còn thêm những chú thích vui nhộn để giúp Leo "thay lời muốn nói".