Chủ mặt bằng bức xúc vì bị Thế Giới Di Động tự ý giảm tiền thuê nhà

Thế Giới Di Động tự ý giảm tiền thuê mặt bằng mà không thông qua đối tác. Chủ nhà bức xúc vì cảm thấy không được tôn trọng.

Ngày 29/9, ông Trần Kỷ Mùi, chủ mặt bằng trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đăng bài tố cáo Thế Giới Di Động không trả đủ tiền thuê mặt bằng. Theo ông Mùi, phía Thế Giới Di Động đã đơn phương giảm tiền thuê mặt bằng mà không thông qua ý kiến của người cho thuê.

“Với mong muốn giải quyết khó khăn, Thế Giới Di Động gửi tới các đối tác mặt bằng, đề nghị: không tính tiền thuê và không thanh toán 100% tiền thuê mặt bằng trong thời gian cửa hàng phải đóng cửa hoàn toàn, không kinh doanh theo yêu cầu bắt buộc của cơ quan Nhà nước. Không tính tiền thuê và thanh toán 30% tiền thuê mặt bằng trong thời gian cửa hàng bị hạn chế bán hàng để phối hợp phòng chống dịch”, Thế Giới Di Động nêu rõ trong công văn gửi đến chủ mặt bằng ngày 2/8.

Bài đăng yêu cầu Thế Giới Di Động trả đủ tiền thuê của chủ mặt bằng.

Đến ngày 29/9, phía Thế Giới Di Động có thông báo về chi phí thuê mặt bằng và tự chuyển khoản số tiền thuê nhà đã giảm. Không đồng ý với việc tự ý giảm tiền cho thuê mặt bằng của phía Thế Giới Di Động, ông Trần Kỷ Mùi đã gửi đơn phúc đáp, bác bỏ yêu cầu của nhà bán lẻ.

“Tôi biết đại dịch Covid-19 diễn ra làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động có thể tự ý giảm tiền không quan tâm đến ý kiến của người cho thuê nhà. Tôi thấy đây là điều quá phi lý và thiếu tôn trọng”, ông Mùi viết trong đơn phúc đáp.

Trao đổi với Zing, chủ nhà cho biết sau khi bài viết được đăng tải, phía Thế Giới Di Động đã có người đến làm việc với ông để trao đổi về số tiền thuê mặt bằng bị giảm.

“Tôi cam kết làm theo đúng hợp đồng chứ không phải kiểu làm việc muốn chuyển bao nhiêu chuyển, muốn trừ bao nhiêu trừ. Ở đây tôi là đối tác chứ không phải nhân viên của Thế Giới Di Động mà họ làm như vậy. Tôi sẽ kiện công ty và lấy lại mặt bằng nếu sự việc không được giải quyết thỏa đáng”, ông Trần Kỷ Mùi chia sẻ với Zing.

Trả lời Zing, phía Thế Giới Di Động cho biết không có bất kỳ phản hồi gì về vụ việc này, mọi thông tin đã được nêu rõ trong công văn gửi tới chủ thuê nhà.

Cuối tháng 9, Thế Giới Di Động công bố doanh thu thuần hợp nhất lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 78.495 tỷ đồng , tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó doanh thu online đóng góp hơn 7.540 tỷ đồng cho MWG, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 3.006 tỷ đồng , tăng 12% so với cùng kỳ. Với kết quả này, tập đoàn đã hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu và 63% kế hoạch lợi nhuận cả năm.