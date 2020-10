Chủ homestay ở Đà Lạt bị tố lừa tiền nhiều người

Thủ đoạn của chủ cũ một homestay có tiếng tại Đà Lạt (Lâm Đồng) đã khiến nhiều người bị vạ lây, bao gồm cả khách hàng.

Ngày 24/10, tài khoản Phong Vinh chia sẻ câu chuyện bị lừa khi đặt phòng tại homestay The Nakedsoul. Cụ thể, du khách này đặt phòng 4 đêm (từ 24-27/10) cho 2 người với giá 1,6 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cho chủ tài khoản Nguyễn Quốc Anh tại ngân hàng, Phong Vinh đã bị fanpage The Nakedsoul chặn liên lạc.

Chủ The Nakedsoul thường chia sẻ lại những bài viết cũ để thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh chụp màn hình.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Nguyễn Quốc Anh (ngụ tại Gò Vấp, TP.HCM) là chủ homestay The Nakedsoul. Người này đã thuê lại khu đất do ông Đỗ Minh Tâm (ngụ tại phường 3, Đà Lạt) làm chủ từ 7/3/2019 cho mục đích kinh doanh.

Tuy nhiên, từ tháng 6 năm nay, Nguyễn Quốc Anh đã cho Lê Vũ Tùng thuê lại khu đất để kinh doanh homestay tên The Niebo. Ông Tùng phải cọc cho Nguyễn Quốc Anh 120 triệu đồng (tiền cọc có giá trị 6 tháng tiền thuê để tạo giá trị hiệu lực ký kết hợp đồng).

Từ đó đến nay, homestay The Nakedsoul chính thức không còn hoạt động. Trang cá nhân cũ của homestay này cũng đã bị khóa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, Nguyễn Quốc Anh vẫn mở lại trang mạng xã hội của The Nakedsoul để lừa tiền một số du khách. Theo ông Tùng, số khách bị người này lừa đã lên tới khoảng 10 người. Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, Quốc Anh lại khóa trang mạng này rồi biến mất.

Nguyễn Quốc Anh không phải chủ sở hữu hợp pháp của khu đất. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với Zing, bà Phạm Thị Thùy Linh, vợ ông Đỗ Minh Tâm cho biết mấy ngày nay, gia đình rất khó chịu khi một số thông tin trên mạng nói chủ sở hữu khu đất lừa đảo.

"Chồng tôi mới là chủ sở hữu hợp pháp khu đất đó. Trước kia, chúng tôi cho cho Quốc Anh và vợ (chưa xác minh) thuê. Bình thường, nếu trễ tiền nhà, Quốc Anh cũng nhắn tin xin phép đàng hoàng. Đợt dịch vừa qua, bạn ấy không nhắn tin gì cho vợ chồng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ thời buổi khó khăn nên không nhắc và để Quốc Anh nợ tới 6 tháng tiền nhà. Gần đây, khi lên khu đất này, tôi mới phát hiện Quốc Anh đã tự ý cho bạn Tùng thuê", bà Linh nói.

Theo bà Linh, Quốc Anh đã mạo danh là anh rể chủ sở hữu khu đất để ký hợp đồng với Tùng. Bà Linh cho biết thông cảm với Tùng vì từ TP.HCM lên lập nghiệp và cũng bị lừa 120 triệu đồng nên không làm căng. "Tôi chọn cách hành xử nhân văn. Khi ký hợp đồng, lẽ ra, Tùng nên chú ý xem ai là chủ khu đất", bà Linh nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên, bà Linh kể Quốc Anh còn vay nợ xã hội đen và gán lại hợp đồng thuê cho những người này. Điều này khiến vợ chồng bà bị xã hội đen gây khó dễ.

"Vợ chồng tôi và Tùng đã làm đơn gửi lên công an tỉnh Lâm Đồng. Mong sự việc sớm có thể giải quyết", bà tâm sự.

Trên trang cá nhân, The Niebo Homestay cũng đăng tải bài xin lỗi khách hàng đã chuyển tiền cọc cho The Nakedsoul. Tuy nhiên, họ khẳng định không liên quan tới chủ The Nakedsoul nên không thể hỗ trợ phòng cho khách hàng.

Câu chuyện "homestay ma" lừa đảo đã khiến cộng đồng mạng bức xúc. Nhiều người dùng khuyến cáo khách hàng nên kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền.

"Thứ nhất, bạn phải xem tương tác của homestay trong thời gian gần nhất. Nếu khoảng 1-2 tháng họ không có hoạt động mới, khả năng dính lừa đảo là rất cao. Bạn cũng nên chia sẻ, kiểm tra chéo trong các hội, nhóm du lịch ở địa phương mình sắp tới", Minh Anh cho biết.

"Thật khó chịu khi những thành phần lừa đảo này liên tục làm xấu hình ảnh Đà Lạt trong mắt khách du lịch", Tuấn Hùng bình luận.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Đường dây nóng Du lịch thành phố Đà Lạt xác nhận từng nhận báo cáo về các trường hợp lừa đảo tương tự. Tuy nhiên, các vụ lừa đảo thường diễn ra trên mạng và kẻ đứng sau không ở thành phố nên họ gặp khó trong công tác xử lý.