Chủ hiệu sách tại Pháp kêu cứu vì lỗ nặng

Chủ cửa hiệu Shakespeare and Company ở Paris, Pháp, buộc phải lên tiếng cầu cứu khi doanh số sụt giảm 80% kể từ tháng ba.

Shakespeare and Company là hiệu sách huyền thoại và lâu đời (tồn tại 100 năm) tại Paris, Pháp. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Shakespeare and Company đối mặt nguy cơ phá sản vì doanh số giảm gần 80% trong 7 tháng qua.

Cách ly xã hội khiến cửa hiệu không có khách hàng. Tình cảnh này càng trở nên ngặt nghèo khi chính phủ Pháp dự kiến ​​áp luật giới nghiêm trong 4 tuần khi số ca mắc Covid-19 đang gia tăng.

"Chúng tôi không tuyên bố phá sản nhưng thú thực số tiền tiết kiệm đã tiêu hết. Mọi người đang tận dụng hỗ trợ từ chính phủ, nhưng không đủ. Nhiều tháng nay, chúng tôi không đủ tiền trả cho chủ nhà", Sylvia, con gái ông chủ Whitman, nói với Guardian.

Shakespeare and Company bị sụt giảm 80% doanh thu trong 7 tháng bùng phát Covid-19. Ảnh: BBC.

Trong đợt cách ly xã hội đầu tiên của Pháp, Shakespeare and Company đã đóng cửa hai tháng và không bán sách trực tuyến (dựa trên khuyến cáo của cơ quan chức năng).

"Hiệu sách và quán cà phê của chúng tôi đang mở cửa nhưng có vẻ như sẽ phải tạm dừng cả hai. Bởi các hiệu sách bị xếp vào loại hình kinh doanh không thiết yếu. Nhưng lần này, chúng tôi sẽ mở bán sách trực tuyến", chủ sở hữu Shakespeare and Company nói.

Sau lời kêu cứu của chủ hiệu sách, lượng đơn đặt hàng online tăng đột biến. Sylvia Whitman cho hay một vị khách có biệt danh "Tumbleweed" đã đặt mua đơn hàng trị giá hơn 1.000 euro (khoảng 1.170 USD ).

"Như nhiều doanh nghiệp độc lập khác, chúng tôi đang gặp khó khăn và cố gắng tìm kiếm lối thoát cho mình. Chúng tôi đặc biệt biết ơn những khách hàng đã dành tình yêu và giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua", đại diện cửa hàng viết trong email gửi những người mua sách online.

Chủ hiệu sách cũng tâm sự họ không muốn lời kêu cứu của mình trở thành việc van nài khách hàng giúp đỡ. Họ mong muốn độc giả vẫn có trải nghiệm tuyệt vời với Shakespeare and Company và mua cuốn sách mình muốn đọc.

Năm 1919, Sylvia Beach thành lập hiệu sách Shakespeare and Company tại Paris. Từ đó, nơi này trở thành điểm hẹn văn hóa của nhiều nhà văn nổi tiếng như Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, T. S. Eliot và James Joyce.

Năm 1951, hiệu sách được George Whitman mở lại sau một số biến cố. Whitman miêu tả Shakespeare and Company là một cửa hiệu không tưởng. Các nhà văn làm việc vặt trong vài giờ tại cửa hiệu để có thể ngủ lại đây nếu muốn.