'Chú heo Giáng Sinh' của J.K Rowling cập bến Việt Nam

Tác giả bộ sách "Harry Potter" trở lại với một câu chuyện thiếu nhi nhiệm màu, kỳ thú và ý nghĩa. Bản Việt tác phẩm "The Christmas Pig" sẽ sớm được giới thiệu tới độc giả Việt Nam.

Hình minh họa "The Chrismas Pig". Tranh: Jim Field.

Dịp Giáng Sinh năm nay, một món quà nữa của J.K Rowling lại được gửi đến độc giả Việt Nam. Tác phẩm thiếu nhi The Christmas Pig (tạm dịch: Chú heo Giáng Sinh) đã được Nhà xuất bản Trẻ mua bản quyền để dịch.

Truyện kể về Jack và những đồ chơi của cậu. Jack rất thích món đồ chơi thời thơ ấu của mình, Dur Pig. Dur Pig đã luôn đồng hành cùng cậu bé. Cho đến một đêm Giáng sinh, Dur Pig biến mất. Với Jack, đây là một sự kiện kinh khủng. Nhưng Giáng sinh là đêm của những điều kỳ diệu: một đêm mà mọi thứ có thể trở nên sống động... ngay cả đồ chơi.

Và món đồ chơi mới nhất của Jack - Chú heo Giáng sinh (vật thay thế phiền phức của Dur Pig) - đã có một kế hoạch táo bạo: Họ sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc hành trình kỳ diệu để tìm và cứu người bạn thân thất lạc của Jack.

Đây là cuốn truyện thiếu nhi mang phong cách cổ tích và phiêu lưu đặc trưng của J.K Rowling. Cuốn sách được xuất bản lần đầu vào 12/10/2021 và nhận được phản ứng tích cực từ công chúng, lọt vào danh sách bán chạy với số lượng sách đặt trước cao.

Rowling từng chia sẻ với tờ New York Times rằng bà nảy ra ý tưởng cho The Chrismas Pig từ năm 2012. Nhà văn cho biết bà đã luôn muốn viết một câu chuyện với bối cảnh Giáng sinh, lấy cảm hứng từ một cặp lợn đồ chơi mà con trai bà có khi còn nhỏ.

Nhà văn J.K Rowling hoàn thành The Chrismas Pig trong thời kỳ giãn cách. Ảnh: Debra Hurford Brown.

Tới năm 2020, vào thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng, tình trạng giãn cách xã hội xảy ra ở nhiều nơi. Bà đã hoàn thành cuốn sách trong thời gian này. Rowling bộc bạch rằng đại dịch khiến bà nhận thức rõ ràng hơn về sự cần thiết của kết nối giữa người với người.

"Tôi nghĩ đó là lý do tôi cứ tưởng tượng câu chuyện được đọc to trong khi sáng tác. Tôi chưa từng trải nghiệm điều này với bất kỳ cuốn sách nào khác", tác giả Harry Potter nói.

Bà mô tả cuốn sách viết "về sự lạc lối và rồi được tìm thấy, về việc yêu và được yêu, về những gì ở lại và những gì sẽ mất đi. Đây cũng là câu chuyện về niềm hy vọng và sự bền bỉ".

The Chrismas Pig được in với tranh minh họa của họa sĩ Jim Field, với màu sắc rực rỡ, bắt mắt, gợi lên được ma thuật Giáng sinh, khắc họa những nét diệu kỳ của mùa lễ này.

Cây viết Alex O'Connell của tờ The Sunday Times nhận định cuốn sách là một câu chuyện tuyệt vời và rất hợp thời. Nhà phê bình Miranda Seymour của New York Times viết: "Rowling đã viết một cuốn truyện giả tưởng có sức thuyết phục tuyệt vời cho thời đại chúng ta, một câu chuyện nhìn lại quá khứ với quyết tâm khai sáng và an ủi". Nhà báo Amanda Craig của tờ Evening Standard thì cho rằng The Chrismas Pig là tác phẩm hay nhất của Rowling kể từ Harry Potter và tù nhân ngục Azkaban.