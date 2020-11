Chủ hãng kem Merino, Celano sắp hủy giao dịch cổ phiếu

Kido Foods hủy giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM vào giữa tháng 12, chi trả cổ tức đặc biệt cho cổ đông trước khi hoán đổi cổ phần, sáp nhập vào tập đoàn mẹ.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido (Kido Foods) thông báo sẽ hủy đăng ký giao dịch 56 triệu cổ phiếu trên sàn UPCoM vào ngày 11/12 tới để thực hiện việc sáp nhập vào công ty mẹ là Tập đoàn Kido.

Các cổ đông Kido Foods trong danh sách chốt ngày 14/12 sẽ được hoán đổi cổ phiếu của Kido theo tỷ lệ 1:1,3. Tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu Kido Foods sẽ nhận 13 cổ phiếu của Kido.

Ngoài ra, Kido Foods cũng chia cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%/mệnh giá (mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng) cho cổ đông trước khi sáp nhập. Tổng số tiền Kido Foods chi ra để trả cổ tức là 168 tỷ đồng .

Tập đoàn Kido hiện tại nắm giữ 65% vốn điều lệ Kido Foods. Sau khi sáp nhập, Kido Foods sẽ chuyển đổi hình thức doanh nghiệp thành công ty TNHH MTV do Kido sở hữu 100% vốn.

Cơ cấu cổ đông của Kido Foods trước sáp nhập

Nhãn Tập đoàn Kido Cổ đông khác cổ phần pie % 65 35

Kido Foods là công ty được Kido thành lập để mua lại nhà máy kem Wall’s của Unilever vào năm 2003. Trải qua 16 năm, doanh nghiệp này chiếm thị phần 41,4%, là doanh nghiệp kem lớn nhất thị tại Việt Nam. Những thương hiệu phổ biến với người tiêu dùng của Kido Foods gồm Merino, Celano.

Việc sáp nhập theo ban lãnh đạo Kido giúp công ty tận dụng được khả năng sản xuất, phân phối có sẵn, tăng quy mô kinh doanh của tập đoàn. Kido có thể phân phối sử dụng hiệu quả nguồn lực, tinh gọn bộ máy quản trị, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, gia tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, nâng cao vị thế đàm phán, dễ dàng huy động vốn.

Đóng cửa phiên 23/11, cổ phiếu KDC của Kido giao dịch ở vùng giá 35.800 đồng. Trong khi đó, cổ phiếu KDF của Kido Foods khớp lệnh ở mức giá 42.700 đồng.

Sau 9 tháng, doanh thu của Kido Foods là 1.051 tỷ, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận của ông chủ hãng kem Merino, Celano vẫn tăng 16% lên 164 tỷ đồng nhờ các biện pháp kiểm soát chi phí.

Trong khi đó, tổng doanh thu của Tập đoàn Kido là 5.982 tỷ đồng sau 3 quý, tăng 18% so với cùng kỳ 2019. Hiệu quả kinh doanh của tập đoàn này tăng mạnh khi tốc độ lợi nhuận tăng trưởng tới hơn 50%, đạt mốc 254 tỷ đồng .

Năm nay, ban lãnh đạo Kido cũng bày tỏ ý định kế hoạch sáp nhập một công ty con khác là Dầu Tường An. Tuy nhiên, do một cổ đông lớn của Dầu Tường An là Vocarimex có 36% vốn Nhà nước nên phương án sáp nhập chi tiết chưa được thông qua.