Chủ dự án căn hộ ‘đất vàng’ ở TP.HCM đua nhau bung hàng

Sau nhiều năm khan hiếm nguồn cung mới, thị trường căn hộ trung tâm quận 1 bất ngờ khởi sắc trở lại với một loạt dự án mới, mức giá từ 7.500 USD đến hơn 16.000 USD/m2.

Sau nhiều năm bị nén lại do những vướng mắc về pháp lý và quỹ đất khan hiếm, các chủ đầu tư trong giai đoạn cuối 2021 đầu 2022 đã cho ra mắt nhiều dự án căn hộ mới khu vực quận 1.

Loạt dự án hạng sang trên “đất vàng”

Một trong những sự kiện gây chú ý của bất động sản khu trung tâm TP.HCM cuối năm 2021 là việc Tập đoàn bất động sản VivaLand mua lại dự án Saigon One Tower với 3 mặt tiền là Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt - Hàm Nghi. Sau khi về tay chủ đầu tư đến từ Singapore, dự án được đổi tên thành IFC One, Saigon với thiết kế là tòa nhà thương mại với tổng diện tích sàn 124.100 m2, trong đó có cả căn hộ chung cư. Hiện dự án đã được thi công trở lại.

Được xem là hiện tượng của thị trường bất động sản năm 2021 với dòng sản phẩm căn hộ hàng hiệu, Masterise Homes cũng không đứng ngoài cuộc với dự án Grand Marina quy mô lên đến 25,29 ha trên mặt tiền đường Tôn Đức Thắng. Sau thời gian phải tạm ngừng do đợt bùng phát dịch Covid-19, dự án đã tái thi công trở lại từ đầu tháng 10 với 8 tòa tháp căn hộ. Tính đến đầu năm 2022, giá bán các căn hộ tại đây đang ở mức từ 16.000 USD /m2, tương đương 366 triệu đồng/m2.

Thị trường căn hộ cao cấp trung tâm quận 1, TP.HCM đang sôi động trở lại trong dịp đầu năm. Ảnh: Chí Hùng.

Cuối tháng 3 tới đây, Tập đoàn Trung Thủy dự kiến mở bán dự án Lancaster Legacy số 230 Nguyễn Trãi trên diện tích 8.491 m2. Công trình có quy mô 3 tháp căn hộ cao 37 tầng đến nay đã hoàn thiện phần móng và đang gấp rút triển khai những công đoạn cuối cùng của khu nhà mẫu. Giá bán sản phẩm của dự án này dao động 150-180 triệu đồng/m2.

Trong nửa đầu năm 2022, căn hộ sơ cấp tại khu vực quận 1 chủ yếu đến từ các dự án như Grand Marina Saigon, Lancaster Legacy và giỏ hàng còn lại của The MarQ với giá bán từ 7.500 USD /m2 đến hơn 16.000 USD /m2.

Tại Thủ Thiêm, các dự án căn hộ đang trong giai đoạn bán hàng như Empire City, The River, Metropole Thủ Thiêm vẫn duy trì ở mức giá thấp hơn quận 1, dao động khoảng 5.800 USD /m2 đến hơn 7.500 USD /m2. Trên thị trường thứ cấp, nguồn cung căn hộ tại quận 1 cũng khá khan hiếm, chủ yếu đến từ một số dự án như Vinhomes Golden River, The MarQ, The Grand Manhattan, Horizon Tower.

Theo số liệu của Savills, nguồn cung căn hộ hạng A trong năm 2022 còn khá khan hiếm, chủ yếu tập trung tại khu vực quận 1. Trong đó, nguồn cung của phân khúc này chỉ chiếm khoảng 7% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường TP.HCM trong quý IV vừa qua

Chia sẻ với Zing, đại diện Tập đoàn Trung Thủy cho biết theo quy hoạch của TPHCM, trong những năm tới các quận trung tâm sẽ hạn chế phát triển các dự án nhà ở cao tầng, hạn chế việc phát triển các dự án mới. Quận 1 chứa đựng các di sản về văn hóa lịch sử đã gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của thành phố sẽ tiếp tục là địa chỉ được khao khát nhất cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

“Do vậy, quỹ đất bị thu hẹp, thủ tục cấp dự án mới bị siết chặt khiến nguồn cung bất động sản hạng sang tại khu vực trung tâm quận 1 ngày càng ít, trong khi nhu cầu sở hữu và thuê căn hộ cao cấp không ngừng gia tăng”, đại diện Tập đoàn Trung Thủy bình luận thêm.

Mức giá phổ biến 7.000- 16.000 USD /m2

Theo đánh giá của ông Vincent Nguyễn, Giám đốc kinh doanh Bộ phận Nhà ở Savills TP.HCM, sau một năm 2021 trầm lắng, nguồn cung dồi dào trong các phân khúc nhà ở bắt đầu tăng trở lại. Trải qua quý III/2021 ảm đạm, các chủ đầu tư đã tự tin trở lại trong 3 tháng cuối năm.

“Nhu cầu lành mạnh nhờ ngân sách mua bất động sản của khách hàng tăng cao cũng như việc thiếu các khoản đầu tư thay thế sẽ là động lực lớn giúp phục hồi thị trường nhà ở nhanh chóng”, ông Vincent nói.

Vị này cũng cho biết đa số các dự án tại khu vực quận 1 thuộc phân khúc hạng A và có giá bán khá cao khoảng hơn 7.000 USD /m2, có dự án lên đến 16.000 USD /m2 là chuyện khá bình thường.

Chuyên gia nhận định sức hấp thụ tốt tại phân khúc căn hộ cao cấp TP.HCM đến từ việc đây là kênh trú ẩn tài sản an toàn tránh lạm phát. Ảnh: Quỳnh Danh.

“Ở thời điểm hiện tại thì mức giá này cao hơn so với mặt bằng chung tại khu vực Thủ Thiêm. Song song với đó thì giới thượng lưu tại Việt Nam cũng tăng trưởng khá nhanh về lượng và chất. Họ thường có nhu cầu cao về bất động sản, đặc biệt là bất động sản hạng sang tại khu vực trung tâm, vì chúng không đơn thuần chỉ là không gian sang trọng, tiện nghi mà còn là một loại tài sản khẳng định vị thế và đẳng cấp”, ông phân tích thêm.

Ông Vincent Nguyễn dự báo trong tương lai, khi nhu cầu sở hữu bất động sản trung tâm tăng cao cùng với việc quỹ đất bị thu hẹp sẽ càng đẩy giá phân khúc này đi lên.

Bên cạnh đó, chính sách mở cửa đi lại giữa Việt Nam và các nước khác cũng sẽ làm thị trường bất động sản trở nên sôi động hơn, không chỉ ở phân khúc khách sạn, nghỉ dưỡng mà còn ở phân khúc nhà ở. Theo đó, các nhà đầu tư cá nhân ở nước ngoài trước đây không thể đến dự án, nhà mẫu trực tiếp mà chỉ có thể tham các sự kiện mở bán theo hình thức trực tuyến, nay đã có thể tới Việt Nam.

“Không chỉ vậy, phân khúc căn hộ dịch vụ cho thuê cũng sẽ khởi sắc trong thời gian tới. Theo nghiên cứu của Savills, các chuyên gia Nhật Bản và Hàn Quốc là khách thuê chính tại các căn hộ dịch vụ hạng A, với 79% thị phần trong nửa đầu 2021 và tăng lên 84% trong hai quý còn lại. Do đó, việc mở cửa đường bay quốc tế sẽ tác động mạnh đến nguồn cung căn hộ để đáp ứng nhu cầu công tác dài hạn của các chuyên gia nước ngoài”, ông Vincent cho biết thêm.