Chủ dự án biệt thự Ocean View Nha Trang bị truy tố tội lừa đảo

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên Nhân II (trụ sở tại TP.HCM), về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, vụ án sẽ được xét xử công khai vào ngày 31/5.

Bị cáo Hùng là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang).

Dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang dính hàng loạt sai phạm. Ảnh: An Bình.

Trước đó, TAND tỉnh đã có quyết định đưa vụ án vừa ra xét xử vào ngày 11/5, sau đó hoãn để thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo chung của TAND Tối cao.

Theo cáo trạng, tháng 10/2002, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định giao cho Công ty Thiên Nhân 2 thuê hơn 7,2 ha đất khu vực phường Vĩnh Nguyên để xây dựng Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang. Trong quyết định giao đất, Công ty Thiên Nhân 2 không được chuyển nhượng 69 lô đất dưới dạng phân lô, bán nền mà phải xây dựng nhà ở.

Tuy nhiên, bị cáo Hùng đã dùng thủ đoạn “hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở”, để lừa đảo. Cụ thể, Nguyễn Việt Hùng đã đem nhiều lô đất biệt thự tại dự án Ocean View Nha Trang đi thế chấp ngân hàng và dùng một lô đất bán cho nhiều người rồi chiếm đoạt tiền của họ.

Từ năm 2011-2015, bị cáo Hùng đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng “góp vốn xây dựng nhà ở” và “hợp đồng chuyển nhượng đất” để chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tại TP.HCM và Công ty TNHH Đất Vàng Mới cùng 9 khách hàng với số tiền hơn 25,4 tỷ đồng .

Tháng 10/2017, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa, quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Ocean View Nha Trang.

Đến tháng 1/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông này, nhưng thời điểm này vị giám đốc đã bỏ trốn. Ông Hùng bị Công an tỉnh Khánh Hòa phát lệnh truy nã toàn quốc.

Tháng 8/2019, ông Hùng đã ra đầu thú sau gần 2 năm trốn truy nã. Vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Ocean View Nha Trang cũng được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phục hồi điều tra.

Hiện, ông Hùng bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa.