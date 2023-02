Tai nạn điện luôn là vấn đề nhức nhối, gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Việc chủ động phòng ngừa tai nạn điện giúp giảm bớt các thiệt hại về người và tài sản cho cộng đồng.

Thống kê của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho thấy trong năm 2022, tại 21 tỉnh thành phía Nam đã xảy ra 360 vụ sự cố lưới điện, trong đó có 49 vụ sự cố gây ra tai nạn phóng điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA), làm 12 người chết và 45 người bị thương. Trên lưới điện hạ thế xảy ra 31 vụ tai nạn do chạm chập, rò điện trong quá trình đấu nối, vận hành, sử dụng điện của người dân, khách hàng và hậu quả làm chết 31 người, 1 người bị thương.

Công nhân điện tuyên truyền sử dụng điện an toàn và hướng dẫn các biện phòng tránh tai nạn điện khu vực nhà dân tại Cà Mau.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn về điện, trong đó việc bất cẩn chủ quan là lỗi thường gặp nhất. Đơn cử, mới đây tại bãi đất trống ven đường Bùi Văn Hòa đối diện cổng vào khu công nghiệp Biên Hòa 2 (phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), người dân trong quá trình đốt rác đã bất cẩn làm cháy đường dây điện khiến hơn 260 hộ dân mất điện. Các vụ việc đều được ngành chức năng xử lý kịp thời nên không xảy ra thương vong về người và thiệt hại tài sản của dân.

Tương tự, tình trạng thả diều, chặt tỉa cây xanh, dựng giàn giáo, câu cá… dẫn chập chạm, phóng điện trên đường dây cũng là lỗi phổ biến trong các vụ tai nạn điện. Các hành vi này còn có nguy cơ làm phóng điện, gây sự cố điện toàn tuyến, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Người dân đốt rác làm cháy dây điện, khiến 260 hộ dân mất điện tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Theo EVNSPC, nhiều vụ tai nạn có nguyên nhân xuất phát từ thói quen, cũng như sự vô ý thức của người dân: Tự ý trèo lên cột điện, trạm biến áp; thả diều vướng vào đường dây; lắp đặt các loại biển hiệu, quảng cáo vi phạm khoảng cách an toàn; xây dựng công trình nhà ở vi phạm hành lang lưới điện…

Ông Trần Thanh Hải - Phó giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết hàng năm công ty đều xây dựng kế hoạch công việc cụ thể về công tác quản lý vận hành lưới điện trung hạ thế và triển khai thực hiện hàng loạt công tác kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện trung, hạ áp… Đồng thời công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc thường xuyên phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Công ty cũng yêu cầu người dân báo cơ quan chức năng khi có các sự cố liên quan đến đường dây để tránh sự cố lưới điện và tai nạn điện.

Công nhân điện thường xuyên kiểm tra, phát quang cây xanh khu vực dân cư để phòng ngừa sự cố về điện do vi phạm HLATLĐCA tại Bình Phước.

Để phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn lưới điện, ông Nguyễn Tấn Bản - Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho rằng người lớn phải làm gương, nhắc nhở, nghiêm cấm và giám sát trẻ em khi thả diều trong khu dân cư, trên đường giao thông và gần đường dây điện. Trẻ nên chọn thả diều ở những nơi có khoảng không gian rộng, không có đường dây, trạm điện ở gần để bảo đảm an toàn cho chính bản thân và mọi người.

Ngành điện miền Nam sẽ phối hợp với chính quyền địa phương kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, đồng thời tuyên truyền đến người dân về các nguy hiểm khi sinh hoạt gần hành lang lưới điện để phòng tránh các tai nạn do xây dựng, cơi nới nhà cửa, lắp đặt bảng hiệu quảng cáo…

Đối với những nơi người dân thường xuyên đến câu cá dưới đường dây điện, hoặc nơi có lưới điện đi gần, giao chéo sông suối, ao hồ, mương rạch, các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn, ngành điện đã có bảng cảnh báo nguy hiểm để người dân nhận thức và tăng cường phòng ngừa.

Người dân lắp đặt biển hiệu nhắc nhở vi phạm đến khoảng cách an toàn lưới điện hạ thế.

Các thông tin về cảnh báo, hướng dẫn sử dụng điện, cách xử lý khi gặp sự cố cũng được ngành điện cập nhật qua kênh mạng xã hội như Zalo, Facebook để mọi người nắm rõ và thực hiện.

Song hành là các công tác tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân sinh sống gần, trong hành lang an toàn lưới điện thông qua báo chí, mạng xã hội, tờ rơi, áp phích; tăng cường kiểm tra, phối hợp chính quyền, lực lượng chức năng ngăn chặn, quyết liệt xử lý khi phát hiện các hành vi vi phạm.

EVNSPC khuyến cáo khi có thắc mắc hoặc phát hiện vấn đề gây mất an toàn về hành lang an toàn lưới điện cao áp, người dân, các tổ chức thông báo ngay cho ngành điện qua tổng đài chăm sóc khách hàng 19009000 hoặc 19001006 để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.