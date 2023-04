Chủ doanh nghiệp vỡ nợ 70 tỷ, hàng chục người dân lao đao

Chủ 2 công ty chuyên thu mua, ký gửi cà phê ở thị trấn Di Linh thông báo vỡ nợ hơn 70 tỷ đồng, khiến hàng chục người dân đứng ngồi không yên.

Hàng chục người dân đứng ngồi không yên khi bà Hoa thông báo vỡ nợ. Ảnh: Trùng Dương.

Nửa tháng nay, hàng chục người dân là bạn hàng bán ký gửi cà phê cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cà phê Di Linh (Công ty Di Linh) và Công ty TNHH SXTM DV Tài Thịnh (Công ty Tài Thịnh, cùng đóng tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) như ngồi trên đống lửa, nguy cơ mất trắng tiền tỷ khi chủ doanh nghiệp này thông báo vỡ nợ.

Theo lãnh đạo Công an huyện Di Linh, bà Phạm Thị Hoa (ngụ tại thị trấn Di Linh) - là chủ 2 doanh nghiệp nói trên - đã báo cáo công an về việc bị vỡ nợ, không còn khả năng trả nợ cho cho bạn hàng đã bán, ký gửi cà phê tại 2 công ty của mình.

Lãnh đạo Công an huyện Di Linh cho biết đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của người dân liên quan đến việc bà Hoa nợ tiền. “Có đơn tố cáo đơn vị thụ lý, có đơn vượt thẩm quyền do số tiền quá lớn thì được Cơ quan CSĐT chuyển đơn tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền”, lãnh đạo Công an huyện Di Linh thông tin.

Hiện, bà Hoa thông báo tổng số tiền nợ của hơn 45 người ở địa bàn huyện Di Linh và huyện Đức Trọng là trên 70,5 tỷ đồng .

Công an tiếp nhận đơn tố cáo vụ vỡ nợ. Ảnh: Trùng Dương.

Sau khi thông báo vỡ nợ, bà Hoa cũng viết biên nhận xác nhận nợ tiền thu mua và ký gửi cà phê mà bà đang nợ của hàng chục người; trong đó người ít nhất là 90 triệu đồng, nhiều nhất là hơn 4,7 tỷ đồng .

Đơn cử như trường hợp của ông Ngô Thanh Toại (ngụ xã Liên Đầm, huyện Di Linh). Theo ông Toại, ngày 17/3, gia đình bán cho bà Hoa 44 tấn cà phê nhân với trị giá hơn 2,1 tỷ đồng . Bà Hoa hẹn trả vào ngày 20/3, nhưng từ đó đến nay gia đình ông Toại không nhận được đồng nào và vừa nghe thông tin bà Hoa vỡ nợ.

Tương tự, bà Đặng Nguyên Phương (ngụ xã Tân Lâm, huyện Di Linh) cũng ký gửi cà phê cho công ty của bà Hoa với trị giá hơn 4,7 tỷ đồng . Khi nhận ký gửi, bà Hoa hứa thanh toán tiền đúng thời hạn nhưng sau đó lại thông báo vỡ nợ.

“Chúng tôi nghe tin kéo đến đòi nợ, thứ nhận lại là biên bản bà Hoa ký xác nhận nợ. Số cà phê, tiền bán cà phê là công sức của cả gia đình, là gia sản cuộc đời mà nay không biết còn hay không”, ông Toại thở dài và cho biết mong muốn Công an huyện Di Linh phong tỏa các tài sản của bà Hoa để chủ nợ có cơ hội lấy lại tiền.