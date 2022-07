Chủ đề người yêu cũ ám ảnh các show hẹn hò

Các chương trình truyền hình thực tế khai thác mối quan hệ với tình cũ ngày càng phổ biến và được khán giả đón nhận như làn gió mới nhờ đem đến cảm giác chân thật.

Khi mùa mới của show hẹn hò thực tế Love Island lên sóng, khán giả lại được dõi theo những thí sinh độc thân nóng bỏng hình thành mối liên hệ mới. Họ ghép đôi, chia tay và một số còn tái hợp.

Tuy nhiên, mối quan hệ lâu nhất chỉ tồn tại trong vài tuần chương trình diễn ra nên đôi khi thật khó để không nghĩ đó như thể kỳ nghỉ căng thẳng, theo The Guardian.

Loạt show mới The One That Got Away, được dẫn dắt bởi ca sĩ người Mỹ gốc Australia Betty Who, lại đem tới cảm giác chân thực. Trong đó, 6 người độc thân hồi tưởng lại những mối tình đã qua: từ hẹn hò, trên tình bạn dưới tình yêu, đối tượng tiềm năng đến “đúng người, sai thời điểm”. Họ được chỉ dẫn đi đến cánh cổng và một người từng có mối liên hệ về tình cảm sẽ xuất hiện.

Cánh cổng như thể cỗ máy thời gian và các thí sinh nắm lấy cơ hội lần 2 để tình yêu không vụt mất.

Thông qua cánh cổng, những người độc thân có cơ hội tái hợp với tình cũ trong show The One That Got Away. Ảnh: Lisa Rose/Prime Video.

Giống như show hẹn hò ghép đôi, chương trình về mối quan hệ đã kết thúc cũng ngày càng phổ biến. Vài năm trở lại đây, có ​​bước nhảy vọt trong loạt show thực tế có các cặp đôi kể lể và nhấn mạnh về lý do khiến họ chia lìa.

Khán giả bắt đầu biết tới thể loại này vào đầu thế kỷ 21, nhờ show Ex-treme Dating của Mỹ. Trong đó, người chơi chính nhận được lời khuyên từ tình cũ thông qua tai nghe với mục đích giành tiền thưởng.

Những năm 2000, First Love, Second Chance lên sóng, mang đến cho những người từng yêu nhau cơ hội quyết định xem có hàn gắn hay không sau khi dành một tuần khám phá thế giới của nhau.

Ex on the Beach, ra mắt năm 2014, dẫn đầu sự phục hưng của thể loại này. 8 người độc thân được tận hưởng kỳ nghỉ dưới ánh nắng mặt trời, sau đó tình cũ của họ nổi lên từ biển một cách gợi cảm. Trong những năm qua, show này có nhiều phiên bản và phần ngoại truyện khác nhau ở 15 quốc gia.

Sau đó là show truyền hình thực tế ăn khách của năm 2017, Eat With My Ex, hiện ở mùa thứ 4, với mô típ tái hợp các cặp đôi cũ trong bữa ăn đi kèm tranh luận, tiết lộ bí mật và đôi khi là đoàn tụ ấm áp. Tương tự, Celebrity Ex in the City cho thấy 12 nhân vật nổi tiếng tranh luận về việc quay lại với người yêu cũ, trong khi One Night With My Ex gắn kết tình cũ trong 24 giờ.

Vậy vì sao truyền hình thực tế lại bị ám ảnh bởi chủ đề người yêu cũ? Với tất cả show này, cốt truyện đều được dàn dựng. Thông thường, khán giả sẽ thấy đồng cảm với cả các cặp xấu số nhất, dù đôi khi không rõ họ vào đó để hòa giải hay trả đũa nhau.

Các nhà sản xuất của Love Island biết điều này và thường xuyên tạo kịch tính giữa những người cũ. Mùa năm nay, Gemma Owen và bạn trai cũ Jacques O'Neill cùng người yêu hiện tại của họ được đưa vào nhà chung để gây xáo trộn.

Tình mới và mối quan hệ trong quá khứ liên tục tạo ra căng thẳng. Ví dụ, Gemma gọi nhầm Luca, người yêu hiện tại của cô, bằng tên bạn trai cũ. Hoặc kinh điển hơn, Jacques bối rối trước điệu nhảy sexy của Gemma trong “thử thách nhịp tim”, dẫn đến việc anh bị Paige, bạn gái hiện tại, ép và thú nhận phản ứng đó là do “hồi tưởng về tình dục”.

Một cặp đôi từng yêu nhau gặp lại trong show Eat With My Ex. Ảnh: Screengrab/BBC.

Tuy nhiên, gạt bỏ kịch tính sang một bên, một số cảnh thú vị xảy ra khi hai người tìm cách trở lại bên nhau. Trong chương trình thực tế Back With the Ex của Australia, một cặp đôi không gặp suốt 28 năm. Đều trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, họ kết nối lại trong chương trình. Việc dõi theo mối quan hệ của họ bắt đầu lại từ nơi kết thúc mang đến cảm giác hồi hộp như đọc tiểu thuyết lãng mạn.

Sự kỳ diệu nằm ở yếu tố mà khán giả xem show hẹn hò luôn khao khát, nhưng ngày càng bỏ lỡ: tính thực tế. Ở thời điểm mà việc lên truyền hình thực tế chỉ để tạo ra những mối liên kết giả tạo và lợi dụng yếu tố “phim giả tình thật” là phổ biến, những cảm xúc chân thật như làn gió mới được chào đón.