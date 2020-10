Chủ đầu tư tặng quà cho khách để kích cầu mua nhà

Hội Môi giới Bất động sản cho biết giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội đa phần đi ngang, sức mua ì ạch. Nhiều chủ đầu tư phải tạo khuyến mãi lớn để kích thích người mua nhà.

Báo cáo thị trường bất động sản quý III của Hội Môi giới Bất động sản cho biết tại Hà Nội, tổng lượng sản phẩm được bán trên toàn thị trường quý III đạt 13.300 sản phẩm, chủ yếu là căn hộ chung cư. Giao dịch đạt 2.966/13.300 sản phẩm, tỷ lệ hấp thụ tương đương 22,3%.

Riêng về căn hộ chung cư, trong 9 tháng đầu năm, Hà Nội có 7.989 sản phẩm mới được chào bán ra thị trường.

Trong quý III, căn hộ bình dân tiếp tục chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu nguồn cung căn hộ theo phân khúc (10,4%) nhưng số lượng giao dịch tương đối tốt (chiếm 23% cơ cấu lượng giao dịch căn hộ tại Hà Nội). Lượng cung căn hộ cao cấp mới tung ra thị trường cũng rất hạn chế (14,3%) khi tỷ lệ hấp thụ chỉ rơi vào khoảng 10%.

So với cùng kỳ các năm trước, lượng giao dịch và tỷ lệ hấp thụ từ các sản phẩm căn hộ mới chào bán quý III tại Hà Nội giảm mạnh (bằng 15,7% so với quý III/2018 và 28,1% so với quý III/2019).

Sản phẩm phân khúc trung và cao cấp tại Hà Nội tiêu thụ rất chậm. Ảnh: Việt Linh.

Theo Hội Môi giới Bất động sản, tình trạng phát triển dự án bất động sản tại Hà Nội trong khoảng 2-3 năm trở lại đây hết sức ì ạch, gần như không có dự án mới được phê duyệt đầu tư ở giai đoạn này. Các dự án đã được khởi công ở giai đoạn trước thì từ từ, nhỏ giọt cung cấp sản phẩm cho thị trường.

"Trung bình nguồn cung mới ra thị trường chỉ đạt khoảng hơn 2.000 sản phẩm/quý. Đây là con số quá nhỏ cho một thành phố có gần 10 triệu dân", Hội Môi giới Bất động sản đánh giá.

Trong lượng cung mới từ các dự án bất động sản tại Hà Nội, cũng rất hiếm dòng sản phẩm thuộc phân khúc bình dân. Những dự án có sản phẩm thuộc phân khúc này thường nằm tại các vùng ven đang phát triển như Đông Anh, Gia Lâm, Hà Đông, với tỷ lệ hấp thụ luôn duy trì ở mức rất cao đạt khoảng 70%.

Sản phẩm phân khúc trung và cao cấp thì lại tiêu thụ rất chậm, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Kể từ khi xuất hiện Covid-19 tại Việt Nam, có nhiều dự án không bán được hàng hoặc lượng bán không đáng kể. Tình trạng này cũng không ngoại trừ các đại dự án đang được quảng cáo rầm rộ.

Về giá bất động sản, Hội Môi giới Bất động sản cho biết giá bán các căn hộ phân khúc trung, cao cấp tiếp tục đi ngang, phân khúc bình dân tăng nhẹ 3-5%. Chưa thấy chủ đầu tư dự án công bố giảm giá, tuy nhiên, có hiện tượng tặng quà và khuyến mãi lớn ở một số nơi để kích cầu.

“Có một số dự án thuộc phân khúc bình dân giá đã được đẩy lên chạm ngưỡng phân khúc trung cấp. Đối với đất nền tại các dự án, do khan hiếm hàng và thuộc dòng sản phẩm được ưa chuộng nên giá có tăng”, Hội Môi giới Bất động sản thông tin.

Thị trường bất động sản tại một số tỉnh miền Bắc như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng… cũng cho thấy có dấu hiệu chậm phát triển và ít giao dịch. Nguyên nhân chính là ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến các nhà đầu tư có tâm lý e ngại, thăm dò, chờ đợi cơ hội và sự giảm giá.

Hội Môi giới Bất động sản dự báo làn sóng đầu tư, mua sắm dịp cuối năm có thể tác động tích cực đến thị trường bất động sản cả nước. Các địa phương, đặc biệt là các chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản cần có chính sách kịp thời để thu hút và khai thác hiệu quả trong giai đoạn quý IV.