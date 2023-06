Chủ đầu tư khu tứ giác Bến Thành lấy ý kiến trái chủ về lãi suất

Từ ngày 16/6, Công ty TNHH Saigon Glory sẽ hỏi ý kiến của những người nắm giữ trái phiếu qua văn bản liên quan thời hạn và lãi suất thanh toán trái phiếu.

Saigon Glory hiện là chủ đầu tư dự án tứ giác Bến Thành với vị trí đắc địa bậc nhất TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công ty TNHH Saigon Glory - chủ đầu tư dự án One Central HCM ở khu tứ giác Bến Thành (quận 1, TP.HCM) - cho biết sẽ gửi thư bảo đảm 2 chiều qua bưu điện để lấy ý kiến của nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu công ty. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16/6.

Trong đó, Saigon Glory sẽ lấy ý kiến của trái chủ về việc thay đổi ngày trả nợ của các lô trái phiếu SGL-2020.01; SGL-2020.02; SGL-2020.03; SGL-2020.04; SGL-2020.05. Ngoài ra, công ty cũng đưa ra đề nghị tính lãi suất 10,5%/năm cho các lô trái phiếu này từ ngày 1/7 đến khi hết hạn thanh toán.

Trước đó, ngày 13/6, Saigon Glory đã gửi công bố thông tin về việc chậm thanh toán gốc của lô trái phiếu SGL-2020.01 lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trong văn bản này, công ty cho biết do tình hình tài chính và bất động sản không tốt nên công ty không có đủ tiền để trả nợ gốc trái phiếu theo kế hoạch.

Ngày 11/6, Saigon Glory cũng đã tổ chức hội nghị người sở hữu trái phiếu tại Hà Nội và TP.HCM để lấy ý kiến trái chủ liên quan các vấn đề thời hạn và lãi suất thanh toán các lô trái phiếu kể trên. Tuy nhiên, hội nghị này đã không thể tiến hành do không đủ người tham dự.

Để tiết kiệm thời gian cho các trái chủ khi tham dự hội nghị lần 2, Saigon Glory đã gửi phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản qua Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) - đại diện cho người sở hữu trái phiếu.

Chủ đầu tư bất động sản này cho biết doanh nghiệp hiện không thể vượt qua các khó khăn trong tình hình thị trường hiện nay và việc kéo dài thời hạn thanh toán trái phiếu là giải pháp tốt nhất để công ty có thể sắp xếp lại tài sản, kiểm tra, cân bằng lại dòng tiền và các nguồn tài chính, đặt mục tiêu mọi nguồn lực cho việc tiếp tục đầu tư xây dựng dự án, hoàn tất trả nợ gốc và lãi trong khoảng thời gian được gia hạn.

Được biết, Saigon Glory đã phát hành 10 lô trái phiếu từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.10 với tổng trị giá 10.000 tỷ đồng . Các lô trái phiếu này có thời hạn phổ biến 3-5 năm. Công ty này đã trả lãi trái phiếu đúng và đủ trong thời gian trước đó.

Theo HNX, công ty này đã trả 3.086 tỷ đồng tiền lãi cho các lô trái phiếu từ khi phát hành (vào tháng 6/2020) đến tháng 6 năm nay. Trong năm 2022, Saigon Glory đã thực hiện 40 đợt trả lãi trái phiếu với tổng số tiền lên tới 1.100 tỷ đồng .

Công ty TNHH Saigon Glory được thành lập vào ngày 23/6/2018, có vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng , do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Bitexco Group) nắm 100% vốn.

Công ty hiện là nhà đầu tư của dự án bất động sản cao cấp One Central HCM (tên cũ là The Spirit of Saigon). Dự án nằm ở vị trí đẹp nhất trung tâm TP.HCM với 4 mặt tiền đường Lê Thị Hồng Gấm - Calmette - Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính, đối diện chợ Bến Thành và nối liền với Ga Metro Bến Thành.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2022, doanh nghiệp bất động sản này báo lỗ sau thuế 152,3 tỷ đồng , dù năm 2021 ghi nhận lợi nhuận sau thuế 290,5 tỷ.

Tính tới cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của Saigon Glory đạt 6.847 tỷ đồng , giảm nhẹ 2,2% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cùng thời điểm của doanh nghiệp là 3,99 lần, tương ứng nợ phải trả của công ty đạt mức 27.321 tỷ đồng . Hệ số nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 1,46 lần, tương ứng nợ trái phiếu của doanh nghiệp là 9.997 tỷ đồng .