Chủ đại lý ve chai mua trúng thùng đạn 200 viên

Ngày 18/12, ông Nguyễn Phúc Hậu (38 tuổi), chủ đại lý thu mua ve chai ở TP Tân An (Long An) đem thùng đạn chứa 200 viên đến cơ quan công an giao nộp sau khi mua được.

Băng đạn 200 viên được ông Hậu giao nộp công an. Ảnh: A.L.

Ông Hậu cho biết sáng cùng ngày, một người chuyên mua ve chai dạo mang thùng đạn tới đại lý của ông bán. Mở ra kiểm tra, ông phát hiện có khoảng 200 viên đạn còn mới.

Chủ đại lý ve chai đã mang số đạn này đến Công an phường 7 (TP Tân An) giao nộp. Theo ông Hậu, người mang thùng đạn đến bán cho biết mua được từ một hộ dân ở vùng nông thôn.

Khi mua, người này chỉ cân trọng lượng chiếc thùng, không mở ra xem nên không biết đó là đạn quân dụng.