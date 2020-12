Chủ chuỗi cụm rạp chiếu phim lớn nhất nước Mỹ lên án Warner Bros.

Trước thông tin hãng Warner Bros. thay đổi cách phát hành toàn bộ tác phẩm mới trong 2021 tại Mỹ, CEO chuỗi cụm rạp AMC lập tức bày tỏ sự bất bình.

Theo Collider, WarnerMedia khiến Hollywood xôn xao khi công bố kế hoạch phát hành tất cả tựa phim điện ảnh ra mắt trong năm 2021 tại rạp chiếu phim và trên dịch vụ trực tuyến cùng lúc.

Danh sách 17 tác phẩm của Warner Bros. phát hành theo công thức này có sự xuất hiện của nhiều bom tấn như Dune, The Suicide Squad, Godzilla vs. Kong hay The Matrix 4.

Động thái lập tức gây ra nhiều tranh luận. Phe ủng hộ hài lòng khi có thể thưởng thức các tựa phim bom tấn mới tại nhà, cùng thời điểm với những người ra rạp.

Bên phản đối lo ngại việc phát hành phim lên nền tảng trực tuyến trong ngày ra rạp sẽ giết chết trải nghiệm điện ảnh của khán giả và các rạp chiếu phim.

Trong năm 2020, AMC nói riêng và ngành chiếu bóng nói chung phải vô cùng chật vật để duy trì hoạt động giữa đại dịch. Không ít cụm rạp phải dừng hoạt động, trong khi số ít chỉ mở cửa cầm chừng.

Theo kế hoạch của Warner Bros., các bộ phim mới trong 2021 của hãng sẽ tồn tại một tháng trên hệ thống HBO Max trước khi bị gỡ. Ảnh: Warner Bros.

Bình luận về quyết định đơn phương thay đổi luật chơi của Warner Bros., Adam Aron, CEO của AMC Theaters, không giấu được bức xúc. Ông phát biểu: “Đại dịch Covid-19 đã xáo trộn mọi thứ, tạo ra một môi trường mới mẻ với tất cả chúng ta.

Đó là lý do AMC phá lệ và ký với Warner Bros thỏa thuận một lần duy nhất, cho phép hãng phát hành Wonder Woman 1984 song song tại rạp và trên HBO Max từ 25/12 tại Mỹ - thời điểm được dự đoán là đỉnh dịch".

Ông tiếp tục: "Tuy nhiên, Warner Bros. lại dự định áp dụng cách phát hành này với toàn bộ phim mới năm 2021, bất chấp khả năng vaccine sắp ra đời sẽ thúc đẩy việc kinh doanh hồi phục. WarnerMedia đang hy sinh một phần đáng kể doanh thu phòng vé, cũng như quan hệ hợp tác bền vững với đối tác phát hành và các nhà làm phim, để vun vén cho HBO Max”.

Vị CEO khẳng định AMC sẽ làm mọi điều trong khả năng để đảm bảo Warner Bros. không gây thiệt hại cho hoạt động của ngành chiếu phim nói chung. Chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất nước Mỹ tuyên bố sẽ nghiêm túc theo đuổi các điều khoản kinh tế để bảo vệ việc kinh doanh.

“Chúng tôi đã tiến hành trao đổi khẩn với ban lãnh đạo Warner về vấn đề này. Tình hình đang chuyển biến tốt khi vaccine phòng Covid-19 đã ở trong tầm tay nhân loại. Thế nên, chúng tôi mong đợi khán giả có thể sớm quay trở lại rạp chiếu phim, thưởng thức điện ảnh trong rạp chiếu tiện nghi của AMC, mà không còn lo ngại về vấn đề dịch bệnh”.

Trước mắt, sự thành bại của Wonder Woman 1984 sẽ đánh giá tính khả thi của công thức phát hành mới mà Warner Bros. theo đuổi. Tuy nhiên, không phủ nhận khả năng động thái của họ sẽ tạo tiền lệ, khuyến khích nhiều hãng phim lớn khác như Disney hay Sony, làm theo.