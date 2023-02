Chủ chú mèo bị giẫm đạp mùng 2 Tết: ‘Mèo rất yếu, cố chạy chữa’

Chia sẻ với Zing tối 6/2, U.N. (sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu), chủ nhân của chú mèo Golden bị trẻ nhỏ giẫm đạp mùng 2 Tết, cho biết theo kết quả siêu âm gần nhất, bác sĩ nói phổi của chú mèo xuất hiện khối máu đông ngày càng lớn, vùng gan bị vỡ mạch máu khiến dịch liên tục rò rỉ.

Trong 14 ngày, chú mèo được tiến hành rút dịch khoang ngực 3 lần nhằm đỡ chèn ép phổi gây khó thở. Tuy nhiên, việc đưa kim vào cơ thể rất nguy hiểm vì chệch một chút sẽ làm tổn thương tim và gan.

“Hiện tại, không có cách nào lấy máu đông ra và nối mạch máu cho bé. Bệnh viện đã trả về. Bé sống được ngày nào hay ngày đó. Tôi đang nhờ hỗ trợ đưa bé lên TP.HCM tiếp tục chạy chữa", cô nói.

U.N. cho biết thêm những ngày qua, gia đình hai bé trai gây ra sự việc không xin lỗi, thậm chí nói “Có con mèo cũng mang đi cấp cứu”. Người bố gọi điện thoại nói với chồng cô rằng: “Em tự lo cho mèo của em đi, anh tự lo cho con anh”.

“Vốn dĩ tôi muốn giữ im lặng để lắng xuống sẽ giải quyết nội bộ. Tuy nhiên, trong khi gia đình tôi không bắt đền, cũng không đòi tiền hay nặng lời một câu, họ không hề có thành ý hỏi thăm. Bố các bé mới đây còn gây sự, chất vấn bố tôi việc bắt hai con của anh phải quỳ gối xin lỗi mùng 3 Tết.

Tôi có đầy đủ bằng chứng, trích xuất camera về việc chị N.N., mẹ hai cháu bé, đã yêu cầu con làm như vậy”, cô khẳng định.

Trước đó, U.N. liên tục cập nhật tình hình sức khỏe chú mèo Gold.

Ngày 26/1, 3 ngày sau khi xảy ra sự việc, bác sĩ cho biết mèo dập hoàn toàn phổi phải, phổi trái chấn thương một phần dẫn đến khó thở, cần cấp cứu lưu trú để thở oxy thường xuyên. Ngoài ra, ruột của mèo chứa khí, gan dập, men gan tăng, sức đề kháng giảm.

Ngày 31/1, chú mèo được phát hiện có rất nhiều nhiều dịch trong lồng ngực gây chèn ép phổi.

“Hai ngày liền Gold không ngủ được, khó thở, co giật, bỏ ăn. Bác sĩ quyết định đưa ra phương pháp rút dịch khoang ngực. Sau đó, bé thở nhẹ hơn, bụng bớt cương, tình hình khả quan hơn trước”, chủ chú mèo cho biết.

Đến 15h ngày 3/2, U.N. nói mèo mệt cả đêm không thở được, siêu âm cho thấy dịch tích lại trong khoang ngực, nhưng lần này không quả quan,… Sau khi tiến hành rút dịch, mèo được thở oxy theo dõi.

Tối 6/2, U.N. cho biết: “14 ngày nhìn con đau đớn, rút dịch 3 lần,… Nhưng lần này chỉ muốn ích kỷ giữ con ở lại lâu hơn, tôi sẽ trân trọng những ngày cuối cùng của con”.

Cô cảm ơn các bác sĩ nỗ lực cứu mèo cưng, mọi người luôn bên cạnh ủng hộ tinh thần và gia đình đồng hành, thấu hiểu.

Ngay sau khi vụ việc chú mèo bị giẫm đạp lan truyền, nhiều chủ tài khoản bức xúc, tìm đến trang Facebook của trường Mầm non Tân Phước (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), được cho là nơi bà N.N., mẹ hai cháu bé gây ra vụ việc công tác, để tấn công, gây áp lực.

Tuy nhiên, họ đã tấn công nhầm địa chỉ. Nhà trường nhanh chóng đính chính không có giáo viên hay nhân viên trong trường có tên là N.N.

U.N. xác nhận với Zing trường Mầm non Tân Phước không liên quan đến vụ việc.

“Mong mọi người không gây phiền hà cho cơ quan, cá nhân không liên quan”, cô nói.

Theo U.N., chính tài khoản của bà N.N. tự thay đổi thông tin sai lệch, khiến ngôi trường không liên quan bị ảnh hưởng.

“Khi sự việc xảy ra, tôi nhận thức được hệ lụy tới những người không liên quan nên lập tức lên tiếng đính chính. Tuy nhiên, phía trường chị N.N. công tác lại ẩn thông tin, đánh giá, khóa page để dồn sự công kích qua trường khác”, cô nói.

Trường mầm non Tân Phước đăng bài đính chính, khẳng định không có cán bộ liên quan đến vụ bạo hành mèo. Ảnh: Xuân Sang.

U.N. cho biết thêm một bác sĩ thú y, nơi ban đầu cô nhờ cấp cứu cho mèo, đăng thông tin không đúng sự thật. Trước sức ép của dân mạng, người này đã khóa tài khoản.

Trước đó, ngày 23/1 (tức mùng 2 Tết), gia đình 2 bé trai tới nhà U.N. chúc Tết. Khi người lớn không chú ý, 2 cậu bé này liên tục giẫm đạp, nhảy qua lại trên người chú mèo đến bất động. Sau đó, con vật bị bỏ vào thùng giấy, giấu vào một góc.

Khi được U.N. tìm thấy, chú mèo Gold trong tình trạng nguy kịch. Cô lập tức đưa mèo đi cấp cứu.

