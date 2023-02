Chú chó lập kỷ lục thế giới

7. Bao nhiêu cuộc tấn công mạng diễn ra trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán? Hơn 500 cuộc

Hơn 600 cuộc

Hơn 700 cuộc

Hơn 800 cuộc Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ngày 20-26/1, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ghi nhận và hướng dẫn xử lý 508 cuộc tấn công mạng, tăng 23% so với một tuần trước khi nghỉ Tết. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ xử lý tin nhắn rác đã tiếp nhận 394 phản ánh về tin nhắn rác suốt kỳ nghỉ Tết, tăng 11% so với năm ngoái. Ảnh: EPA-EFE.