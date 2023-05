Chủ bưu cục tư nhân cầm đầu đường dây vận chuyển giấy tờ giả

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng cho biết làm rõ một số mắt xích trong đường dây sản xuất, tiêu thụ bằng cấp, giấy tờ giả.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng tiếp nhận thông từ Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, về một số trường hợp nghi vấn mua văn bằng, giấy tờ giả thông qua mạng xã hội để sử dụng. Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp, Phòng An ninh mạng đã xác định mắt xích quan trọng trong đường dây là N.T.C.T, chủ của bưu cục tư nhân tại TP.HCM.

Kết quả điều tra cho thấy lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa của bưu cục, N.T.C.T. đã câu kết với các nghi phạm sản xuất giấy tờ giả, đứng làm đầu mối mua bán, vận chuyển các loại văn bằng, giấy tờ giả trên khắp cả nước.

Một số đơn hàng văn bằng, giấy tờ giả bị Phòng An ninh mạng Công an Đà Nẵng thu giữ.

Người phụ nữ này tự mình phụ trách việc quản lý, vận chuyển tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Đồng thời, nghi phạm còn kết hợp với P.X.T. (chủ bưu cục khác tại Hà Nội) để quản lý, vận chuyển ở các tỉnh phía Bắc. Cả hai nghi phạm đã tuyển chọn thêm nhiều người để mở rộng mạng lưới mua bán, vận chuyển giấy tờ giả ở các địa phương, trong đó có B.L. (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Theo cơ quan công an, các nghi phạm dùng thủ đoạn bọc kín giấy tờ giả trong bao nylon màu đen, bên ngoài ghi là “tranh phong thủy” để chuyển cho người đặt mua và quy ước nếu hàng được chuyển đến mà bên ngoài không có nội dung như trên thì tuyệt đối không nhận.

Với mỗi đơn hàng chứa giấy tờ giả được vận chuyển, N.T.C.T. hưởng lợi 24.000 đồng cộng với 1% giá trị đơn hàng. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, N.T.C.T. đã vận chuyển hơn 20.000 đơn hàng với tổng giá trị trên 30 tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những nội dung chào mời mua bán, cung cấp tài liệu, giấy tờ không chính thống trên mạng xã hội. Việc đặt làm và sử dụng các loại giấy tờ giả là hành vi vi phạm pháp luật, đều có thể bị xử lý hình sự.

Khi có thông tin về hành vi này, công dân nhanh chóng báo về Đội 3 Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử sụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng.