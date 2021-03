Chú bị khởi tố vì làm cháu gái có bầu

Đỗ Văn Lại ở Hải Phòng thừa nhận xâm hại tình dục cháu gái ruột 5 lần. Gia đình tố cáo sự việc khi bé gái đã có thai.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Lại (47 tuổi, trú xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là bé Đ.T.T. (14 tuổi, trú cùng địa chỉ trên), cháu gái của Lại.

Đỗ Văn Lại. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 12/3, gia đình nạn nhân tố cáo Đỗ Văn Lại có hành vi quan hệ tình dục khiến nạn nhân có thai, hiện được 14 tuần tuổi.

Công an huyện Vĩnh Bảo vào cuộc và triệu tập Đỗ Văn Lại lên làm việc. Ông ta khai đã 5 lần quan hệ tình dục với cháu gái.

Ngay sau đó, Công an huyện Vĩnh Bảo đã tạm giữ hình sự Lại và chuyển hồ sơ lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng xử lý.

Theo hồ sơ công an, năm 1999, Đỗ Văn Lại từng có tiền án về tội Hiếp dâm trẻ em.