Christopher Paolini đưa thế giới ‘Eragon’ quay lại với tác phẩm mới

Theo Entertainment Weekly (EW), cuốn tiểu thuyết mới “Murtagh” lấy bối cảnh một năm sau các sự kiện trong phần “Inheritance” (phần cuối của loạt truyện “Eragon”).

Cuốn Murtagh sẽ được ra mắt cuối năm nay. Ảnh: EW.

20 năm sau khi phần đầu loạt truyện Eragon của Christopher Paolini được nhà xuất bản Alfred A. Knopf Books ra mắt, tác giả nổi tiếng này đang quay trở lại thế giới giả tưởng sử thi của mình bằng một cuốn tiểu thuyết mới. Cuốn Murtagh sẽ được phát hành vào cuối năm nay.

Như nội dung của tiêu đề, cuốn sách mới sẽ tập trung vào nhân vật đối thủ của Eragon là Murtagh và sẽ diễn ra một năm sau khi kết thúc các sự kiện trong phần Inheritance Cycle. Lần cuối cùng độc giả nhìn thấy Murtagh và con rồng đỏ Thorn là ở phần cuối của Inheritance Cycle. Khi đó, bộ đôi này đi đến những nơi xa xôi của vương quốc Alagaësia để chuộc lỗi cho quãng thời gian làm tay sai cho Vua Galbatorix độc ác.

Murtagh nhận thấy cả hai "trở nên đơn độc, bị ghét bỏ và bị đày ra rìa xã hội". Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, cả hai phát hiện ra "một thứ gì đó độc ác đang ẩn nấp trong bóng tối của Alagaësia". Những manh mối này đưa họ vào một cuộc hành trình mới qua những vùng đất đã nghe đến tên nhưng chưa được khám phá. Sẽ có một phù thủy bí ẩn đang chờ đợi họ với nhiều điều họ chưa thể tưởng tượng.

Ấn bản minh họa mới cũng được xuất bản trong năm nay. Ảnh: EW.

Paolini chia sẻ: "Trở về thế giới của Eragon là một điều tuyệt vời. Murtagh là cuốn tiểu thuyết mà tôi đã chờ đợi để viết trong hơn 13 năm. Tác phẩm này đi sâu vào cuộc sống của nhân vật chính và con rồng của anh ấy, Thorn.

Trong tác phẩm này, bạn sẽ phát hiện ra bí ẩn, nhiều phép thuật và những tiết lộ mới khi Murtagh cố gắng giải đáp một số câu hỏi sâu sắc nhất về vương quốc và về cuộc sống của chính anh ấy.

Tôi đã có rất nhiều niềm vui khi viết về Murtagh và tôi rất nóng lòng muốn độc giả tự mình trải nghiệm điều đó. Chào mừng trở lại vương quốc Alagaësia!".

Paolini trước đây đã từng đưa bối cảnh Alagaësia vào tuyển tập truyện ngắn The Fork, the Witch, and the Worm vào năm 2019. Khi đó, ông chia sẻ với EW rằng rất muốn viết thêm về thế giới này. "Một trong những điều thú vị và hài lòng nhất đối với tôi là tôi được chứng kiến phản ứng của nhiều người đã lớn lên cùng với những cuốn sách này”, ông Paolini nói.

Murtagh cũng không phải là phương tiện duy nhất Paolini kỷ niệm 20 năm ra mắt Eragon. Cuối năm nay, tác phẩm này sẽ có một phiên bản mới. Cuốn Eragon: The Illustrated Edition sẽ có các hình minh họa mới của nghệ sĩ Sidharth Chaturvedi.

Cả Eragon: The Illustrated Edition và Murtagh sẽ được phát hành vào ngày 7/11.