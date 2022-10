Christian Bale nợ Leonardo DiCaprio một sự nghiệp

Tài tử Christian Bale tiết lộ một số vai diễn nổi tiếng của anh, trên thực tế, là những vai bị người đồng nghiệp DiCaprio từ chối trước đó.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ GQ, Bale được hỏi về sự thật đằng sau nguồn tin cho rằng, anh đã mất ít nhất 5 vai diễn vào tay DiCaprio vào những năm thập niên 90.

"Không phải chỉ có riêng tôi đâu. Để ý mà xem, cho tới nay, bất cứ vai diễn mà diễn viên nào nhận được cũng đều là do DiCaprio đã “nhượng lại” trước đó cả thôi. Dù ai nói với bạn điều gì, hay mối quan hệ giữa bạn và đạo diễn có thân thiết tới mức nào cũng không quan trọng. Tất cả những đồng nghiệp mà tôi đã làm việc cùng đều từng được giao cho vai diễn mà vốn dĩ trước đó bị Leo từ chối", anh hóm hỉnh trả lời.

“Có một vài người đã thẳng thắn tiết lộ với tôi điều này. Vì vậy, tôi phải cảm ơn Leo. Bởi vì, sự thực là anh ấy thoải mái được lựa chọn các vai anh ấy muốn. Và điều đó tốt thôi, vì anh ấy rất tài năng mà", Bale thừa nhận rằng, ở một khía cạnh nào đó, anh “nợ” DiCaprio sự nghiệp của mình. Nhờ sự “kén chọn” của Leo, Bale mới có thể nhận được những vai diễn giúp tên tuổi của anh đến gần với công chúng.

Những vai diễn của nhiều đồng nghiệp thực tế là do được DiCaprio "nhượng lại".

Bên cạnh đó, nguồn tin cũng tiết lộ rằng, bộ phim Titanic ban đầu dự kiến có sự góp mặt của Bale. Tuy nhiên, vai diễn nam chính Jack Dawson cuối cùng lại bất ngờ thuộc về DiCaprio. Tác phẩm của đạo diễn James Cameron sau đó trở thành bom tấn có doanh thu cao bậc nhất mọi thời đại.

Nhưng chỉ 3 năm sau, Bale lại đánh bại DiCaprio bằng vai kẻ tâm thần giết người hàng loạt Patrick Bateman trong American Psycho. Bộ phim được cho là đã đưa danh tiếng của Christian Bale lên một tầm cao mới. Ít ai biết được, thời điểm ban đầu, hãng sản xuất phim lại muốn DiCaprio đảm nhận vai diễn này. May mắn thay, đạo diễn Mary Harron đã để ý đến Bale. Bà từ chối gặp mặt DiCaprio vì lo sợ rằng, nam diễn viên sẽ “thuyết phục mình bằng cách khác”.

Bất chấp mối quan hệ địch thủ đầy ngang trái, cả hai ngôi sao đều có sự nghiệp thành công rực rỡ ở Hollywood. Christian Bale được coi là con “tắc kè hoa” vĩ đại của làng điện ảnh với khả năng biến hóa đa dạng đáng kinh ngạc. Anh nổi tiếng với những vai chính trong các bộ phim siêu anh hùng, bên cạnh hàng loạt các dự án phim lớn nhỏ. Chỉ riêng trong năm nay, Bale đã tham gia 3 bộ phim là Thor: Love and Thunder, Amsterdam, và The Pale Blue Eye.

Christian Bale là diễn viên năng lực hàng đầu của Hollywood.

Trong khi đó, DiCaprio dường như tránh xa các bộ phim của nhà DC và Marvel. Được người hâm mộ gọi bằng biệt danh “ông hoàng của Hollywood”, anh sở hữu cho mình hàng loạt vai diễn nổi tiếng trong những tác phẩm đình đám, tiêu biểu như Titanic, Inception, The Wolf of Wall Street hay The Revenant,... Gần đây nhất, anh vướng phải lùm xùm đời tư tình cảm và hiện được cho là đang hẹn hò với Gigi Hadid, người mẫu nổi tiếng với 76 triệu người theo dõi trên Instagram.