Christian Bale đội đầu trọc giả khi đóng 'Thor 4'

Christian Bale - đóng Gorr "Sát thần" trong "Thor: Love and Thunder" - phải đội lớp da giả lên đầu để phù hợp tạo hình nhân vật.

Nghệ nhân trang điểm Bart Mixon vừa đăng những hình ảnh của Christian Bale khi thủ vai Gorr the God Butcher - phản diện phim Thor: Love and Thunder.

Bart Mixon cho biết Christian Bale không thể cạo đầu khi đóng phần bốn Thor do đang quay cùng lúc phim khác. Vì vậy, Bale đội đầu trọc giả để quay các phân đoạn. Trước nay, nam diễn viên nổi tiếng nhờ khả năng "tắc kè hoa", sẵn sàng hy sinh ngoại hình vì vai diễn.

Hình ảnh Christian Bale khi đội lớp da giả. Thực chất, trong thời gian đầu quay phim Thor: Love and Thunder, anh có cạo trọc đầu, nhưng sau đó phải nuôi lại tóc khi tham gia phim khác.

Đạo diễn phim, Taika Waititi, tỏ ra ưng ý đạo cụ mới của đoàn làm phim. Anh và ê-kíp không có ý định dùng kỹ xảo để "cạo đầu" Bale, vì dễ bị fan phản đối như hồi Warner Bros. tẩy ria mép của Henry Cavill.

Theo Taika Waititi, Gorr the God Butcher sẽ không đi theo mô-típ phản diện thông thường. Những thông tin xung quanh nhân vật trong phim đang là ẩn số, nhưng việc Christian Bale - đóng Batman trong loạt The Dark Knight của DC - tham gia MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) lại là đề tài được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Christian Bale đóng Batman trong 3 phần The Dark Knight. Ảnh: Warner Bros.

Disney vẫn chưa công bố tạo hình đầy đủ của Gorr the God Butcher, dù nhân vật đã xuất hiện trong trailer Thor: Love and Thunder. Tài năng diễn xuất của “tắc kè hoa” Christian Bale lần nữa được thử thách, khi ngoại hình của Gorr the God Butcher không phụ thuộc nhiều vào CGI. Tài tử dành hàng giờ để hóa trang, đánh phấn trắng trước mỗi cảnh quay.

Thor: Love and Thunder đánh dấu sự quay trở lại MCU của Chris Hemsworth trong vai Thần sấm Thor, sau Avengers: Endgame. Lần này, hoàng tử xứ Asgard phải đối đầu Gorr - thực thể có mối thù truyền kiếp với các vị thần.

Thor: Love and Thunder dự kiến ra rạp ngày 8/7.