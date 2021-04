Christian Bale để đầu trọc khi quay ‘Thor: Love and Thunder’

Nam diễn viên Christian Bale xuất hiện tại Sydney (Australia) với cái đầu cạo trọc sau thời gian bí mật ghi hình cho “Thor: Love and Thunder”.

DailyMail đưa tin Christian Bale đã xuất hiện hôm 18/4 tại bãi biển Whale, Sydney. Tài tử 47 tuổi ăn vận thoải mái, để chân trần khi chạy bộ trên bờ biển. Bale gây chú ý bởi mái đầu đã cạo trụi tóc. Đây nhiều khả năng là một phần của tạo hình nhân vật anh thủ vai trong Thor: Love and Thunder.

Hình ảnh Christian Bale chạy bộ trên bãi biển được ống kính phóng viên ghi lại. Ảnh: Media-mode.com.

Bale sẽ góp mặt vào Vũ trụ Điện ảnh Marvel với vai phản diện Gorr the God Butcher. Gorr là kẻ chu du qua khắp thiên hà, tìm diệt các vị thần thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau để trả thù. Trong Love and Thunder, gã đối đầu Thần Sấm do Chris Hemsworth thủ vai.

Thor: Love and Thunder là phần phim riêng thứ tư về Thor. Tác phẩm khởi quay hồi cuối tháng 1 và ghi hình tại nhiều địa điểm thuộc Sydney, bao gồm cả công viên Centennial. Phim đã đóng máy hồi tháng 3.

Tác phẩm do Taika Waititi đạo diễn, với sự trở lại của loạt nhân vật quen thuộc từ các phần phim trước như Thor của Hemsworth, Valkyrie của Tessa Thompson, Jane Foster của Natalie Portman, Peter Quill của Chris Pratt...

Tài tử Christian Bale là sự bổ sung mới cho phần phim với vai phản diện Gorr. Bên cạnh đó, hai nam diễn viên quen thuộc Matt Damon và Russell Crowe cũng sẽ xuất hiện trong các vai diễn vẫn được giữ bí mật.

Do ảnh hưởng của Covid-19, kế hoạch phát hành Thor: Love and Thunder đã thay đổi nhiều lần trong hai năm qua. Phim hiện được ấn định ngày phát hành 6/5/2022 - cách ngày Doctor Strange in the Multiverse of Madness ra rạp (25/3/2022) gần hai tháng.