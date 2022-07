Chris Rock so sánh Will Smith với tội phạm

Sau khi được Will Smith công khai xin lỗi, Chris Rock liền lên tiếng châm biếm và chưa muốn tha lỗi cho nam diễn viên sau sự kiện ở lễ trao giải Oscar hồi tháng 3.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar Will Smith bước lên sân khấu, thực hiện hành động tát tài tử Chris Rock vì câu nói đùa về tình trạng rụng tóc của vợ anh - nữ diễn viên Jada Pinkett Smith.

Theo Page Six, chỉ ít giờ sau khi Will Smith xuất hiện trên mạng xã hội để xin lỗi vì tát Chris Rock tại Oscar 2022, nam danh hài đã lên tiếng châm biếm. Rock so sánh Will Smith với Suge Knight - cựu Giám đốc điều hành Death Row Records, người đang bị giam giữ vì tội hình sự.

"Ai cũng đều tự biến họ thành nạn nhân. Nếu chỉ khăng khăng nghĩ mình là nạn nhân, họ sẽ không biết được ai là nạn nhân thực sự. Ngay cả khi bị 'Suge Smith' tát, tôi vẫn cố gắng đi làm vào hôm sau. Bất cứ ai nói lời tổn thương đều chưa bao giờ bị đấm vào mặt", Chris Rock nói.

Chris Rock đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, gần đây là New Jersey và New York. Qua nhiều tháng xảy ra cái tát chấn động trên sóng truyền hình, nam danh hài hiện chưa tha lỗi cho Will Smith.

Will Smith tát Chris Rock ngay trên sóng truyền hình toàn cầu. Ảnh: AFP.

Theo nguồn tin của Page Six, lý do Chris Rock không muốn nhận lời xin lỗi của Will Smith sau sự cố tại Oscar là nó quá thiếu chân thành và muộn màng.

"Will Smith không làm điều này vì sự tử tế của mình. Will nhận thấy anh ấy không còn nổi tiếng như trước. Hậu quả của cú tát để lại quá lớn", nguồn tin nói.

Ngoài ra, người này cho rằng tài tử Aladdin xin lỗi do anh nhận thấy cú tát đã gây tổn hại lâu dài cho sự nghiệp của mình. "Mọi người đừng quên rằng Will hành hung người khác ngay trên sóng truyền hình quốc gia, sau đó ăn uống như ngôi sao nhạc rock tại tiệc của Vanity Fair", nguồn tin nói thêm.

Trước đó, Will Smith gây chú ý khi đăng video xin lỗi vì những chuyện đã qua.

"Tôi đã liên hệ với Chris và được biết anh ấy chưa sẵn sàng nói chuyện. Nếu muốn, anh ấy sẽ chủ động. Nhưng tại đây, tôi muốn nói là tôi xin lỗi anh. Hành vi của tôi không thể chấp nhận được. Tôi sẵn sàng ra gặp mặt và xin lỗi anh khi anh sẵn sàng", sao phim King Richard nói trong video.

Will Smith nói anh bị sang chấn tâm lý khi làm khán giả thất vọng. Tài tử King Richard không ngừng xấu hổ và ăn năn. "Tôi cũng là con người và phạm sai lầm. Tôi đang cố gắng không nghĩ bản thân là cặn bã", anh nói.