Chris Rock nói cái tát của Will Smith là điên rồ

Sau sự cố bị Will Smith tát trên sân khấu, Chris Rock dự tiệc cùng bạn bè. Những người có mặt tiết lộ diễn viên hài không bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Theo E! New, sau khi lễ trao giải Oscar 2022 kết thúc, Chris Rock không vội trở về nhà. Anh rời khỏi nhà hát Dolby và và tham dự một buổi tiệc tối tại nhà riêng của bạn thân Guy Oseary.

Những người có mặt tại bữa tiệc cho hay diễn viên 57 tuổi không bị ảnh hưởng bởi sự cố vừa qua. Chris Rock tỏ ra bình thản. Anh nói chuyện, cười đùa cùng mọi người. Diễn viên hài còn chụp ảnh chung với nhiều khách mời như Woody Harrelson, Robert De Niro...

Chris Rock bất ngờ khi bị Will Smith tát trên sân khấu. Ảnh: Getty.

“Anh ấy có nhắc đến cú tát của Will Smith và gọi đó là hành động điên rồ. Tuy nhiên, anh ấy không bận tâm quá nhiều về sự cố vừa qua”, một người bạn của Chris Rock chia sẻ trên Page Six.

Bạn bè để mắt thường xuyên đến Chris Rock. Họ cũng quan sát tới khu vực lối cửa ra vào để tránh trường hợp Will Smith đột ngột xuất hiện.

Hiện tại, Chris Rock chưa nói chuyện lại với Will Smith. Một người bạn thân của Chris Rock tiết lộ diễn viên hài không biết chuyện Jada Pinkett Smith mắc hội chứng rụng tóc từng mảng. Vì thế, anh cảm thấy bất ngờ và hoang mang trước cú tát của Will Smith sau lời nói đùa.

Trước đó, Will Smith cùng vợ Jada và các con cũng tham gia tiệc hậu Oscar do tạp chí Vanity Fair tổ chức. Tài tử rap và nhảy cùng bạn bè trên nền nhạc Summertime và Gettin' Jiggy Wit It. Jada đứng cạnh, cổ vũ chồng.

Vụ việc Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 trở thành tâm điểm của truyền thông trong vài ngày qua. Theo Elle, nguyên nhân được cho là Chris Rock đùa cợt “kém duyên” khi nhắc đến hội chứng tóc rụng từng mảng - một chủ đề nhạy cảm đối với Jada Pinkett Smith - vợ tài tử Will Smith.

Diễn viên hài Chris Rock không có ý định kiện đồng nghiệp. "Các điều tra viên của LAPD biết được sự cố giữa hai cá nhân trong lễ trao giải của Viện Hàn lâm. Vụ việc liên quan đến chuyện một người tát người khác. Hiện tại, cá nhân liên quan từ chối khai báo với cảnh sát", đại diện của Sở cảnh sát Los Angeles trả lời ABC News.