Chris Rock không tha thứ cho Will Smith

Chris Rock không có kế hoạch gọi điện, gặp gỡ và trò chuyện với Will Smith. Sao phim "Aladdin" cần sự tha thứ của công chúng chứ không phải nam danh hài bị tát.

Theo nguồn tin của Entertainment Tonight, Chris Rock không có ý định chấp nhận lời xin lỗi của Will Smith sau cú tát chấn động truyền thông hồi tháng 3.

"Chris không có kế hoạch liên hệ với Will Smith. Tại sao đến giờ Will mới quay video xin lỗi. Video này chỉ có lợi cho bản thân anh ấy. Will đang cần sự tha thứ của công chúng chứ không phải Chris", nguồn tin nói.

Nguồn tin khác của People cũng ghi nhận thông tin tương tự: "Chris không cần phải gặp mặt hay nói chuyện. Rõ ràng Will thấy khó chịu hơn là Chris. Chỉ có Will muốn giải quyết các vấn đề của mình. Chris vẫn ổn".

Will Smith xin lỗi Chris Rock thông qua video. Ảnh: Variety.

Người khác lại cho rằng việc Chris Rock pha trò về chuyện mình bị tát chứng tỏ nam danh hài đã vượt qua được điều đó. Cái tát không hề ảnh hưởng đến Chris.

Chris Rock nhiều lần đề cập đến sự cố ngày 27/3 trong chuyến Ego Death World Tour. Hồi tháng 5, Chris nói anh đã hết mất thính giác sau thời gian bị đấm vào mặt. Cuối tuần trước, trong lúc biểu diễn ở Atlanta, nam danh hài gọi sao phim King Richard là Suge Smith. Chris Rock đang so sánh đàn em trong nghề với Marion "Suge" Knight - người đang bị ở tù hình sự, có tiền sử bạo lực.

"Ai cũng đều tự biến họ thành nạn nhân. Nếu chỉ khăng khăng nghĩ mình là nạn nhân, họ sẽ không biết được ai là nạn nhân thực sự. Ngay cả khi bị 'Suge Smith' tát, tôi vẫn cố gắng đi làm vào hôm sau. Bất cứ ai nói lời tổn thương đều chưa bao giờ bị đấm vào mặt", Chris Rock nói.

Trước đó, Will Smith gây chú ý khi đăng video xin lỗi vì những chuyện đã qua.

Will Smith tát Chris Rock tại lễ trao giải Oscar. Ảnh: AFP.

"Tôi đã liên hệ với Chris và được biết anh ấy chưa sẵn sàng nói chuyện. Nếu muốn, anh ấy sẽ chủ động. Nhưng tại đây, tôi muốn nói là tôi xin lỗi anh. Hành vi của tôi không thể chấp nhận được. Tôi sẵn sàng ra gặp mặt và xin lỗi anh khi anh sẵn sàng", sao phim King Richard nói trong video.

Will Smith nói anh bị sang chấn tâm lý khi làm khán giả thất vọng. Tài tử King Richard không ngừng xấu hổ và ăn năn. "Tôi cũng là con người và phạm sai lầm. Tôi đang cố gắng không nghĩ bản thân là cặn bã", anh nói.