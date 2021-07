Chris Pratt làm được gì trong 'The Tomorrow War' ngoài khoe cơ bắp?

Cốt truyện đơn giản của “The Tomorrow War” được bù đắp lại bằng kỹ xảo hoành tráng và dàn diễn viên tên tuổi. Nhưng sự thể hiện của Chris Pratt chưa đủ thỏa mãn khán giả.

The Tomorrow War (tạm dịch: Cuộc chiến tương lai) là dự án phim hãng Paramount dự kiến chiếu rạp vào năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Paramount đã bán lại cho Amazon Studios với giá 200 triệu USD để ra mắt trên dịch vụ trực tuyến Amazon Prime Video.

Phim hội tụ đủ yếu tố của một bom tấn hành động giả tưởng, với sự góp mặt của hai tên tuổi lớn là Chris Pratt và “già gân” J. K. Simmons.

Chris Pratt đóng chính trong The Tomorrow War.

Lấy bối cảnh hiện tại, The Tomorrow War xoay quanh cuộc sống của một giáo viên sinh học Dan Forester (Chris Pratt) bị đảo lộn khi một nhóm lính vũ trang từ tương lai 30 năm sau xuất hiện.

Năm 2051, thế giới đứng trước bờ vực tuyệt diệt khi một chủng loài quái vật ngoài hành tinh tàn sát và phá hủy mọi thứ. Để cứu vãn tình hình, những người từ hiện tại được đưa qua một cổng dịch chuyển tới tương lai 30 năm sau để chiến đấu.

Trong số đó, có Dan Forester. Xuất phát điểm là một ông bố có gia đình hạnh phúc với vợ và con gái, Dan bất đắc dĩ tiến vào một cuộc chiến không cân sức mà bản thân anh còn không biết mình phải đối đầu với cái gì.

Sự mờ nhạt của Chris Pratt

The Tomorrow War dựa trên kịch bản của Zach Dean – một biên kịch nổi tiếng với các bản thảo không bao giờ được dựng thành phim. Không khó để nhận ra các yếu tố sci-fi kinh điển vay mượn, từ The Thing cho đến Alien/Prometheus. Cốt truyện một giống loài ngoài hành tinh sở hữu năng lực tàn sát diệt chủng được đông đảo công chúng biết tới từ nhiều thập niên trước. Chưa kể motif anh hùng da trắng chiến đấu vì gia đình cũng không còn xa lạ gì. Chi tiết quân đội xuyên không thực hiện nhiệm vụ gợi nhắc rất nhiều đến Edge of Tomorrow của Tom Cruise.

Phim có dàn diễn viên nổi trội nhưng việc Chris Pratt làm được tốt nhất lại là... khoe múi bụng.

Nhìn về tổng thể, bộ phim giống như một trò chơi điện tử khổng lồ. Bạn phải tới chỗ này chỗ nọ, hoàn thành nhiệm vụ này nhiệm vụ kia, đưa chúng ra khỏi khu vực trong thời gian quy định. Chi tiết Dan Forester được ra lệnh đi lấy các ống nghiệm không có nhiều ý nghĩa, chưa kể còn mắc lỗi biên tập. Phe quái vật được sắp xếp để trùm cuối lộ diện sau cùng, tạo nên một màn “đánh boss” cháy nổ.

Cũng ở các trường đoạn sau, những nguyên lý về du hành thời gian hay hậu quả của việc can thiệp vào dòng thời gian không được giải thích thỏa đáng, để lại cho khán giả nhiều băn khoăn. Có cảm tưởng rằng mỗi khi bộ phim bắt đầu chạm đến một vấn đề phức tạp nào phát sinh là kịch bản lại điều hướng người xem sang một cuộc phiêu lưu mới của ông bố Dan Forester.

Giữa đống hỗn độn quái vật ngoài hành tinh, hiện tại, tương lai, sự nghiệp là câu chuyện về tình phụ tử giữa Dan và cô con gái Muri. Trong khi bản thân cái lõi của bộ phim đơn giản và đủ tốt, thì nó dường như lại chẳng ăn nhập gì với các nội dung còn lại. Chris Pratt có thể là một ngôi sao của Marvel hay loạt Jurrasic World, nhưng anh không thể tỏa sáng trong một bộ phim mà việc tốt nhất anh có thể làm là khoe múi bụng.

Khác với Will Smith hay Tom Cruise và đây cũng có thể là điểm khác biệt giữa một ngôi sao hành động thực thụ với một diễn viên may mắn thành công với loạt bom tấn, đó là Chris Pratt thiếu đi sự năng động và lôi cuốn cần thiết trong mọi khung hình.

Ở The Tomorrow War, Dan Forester không hài hước bằng ông bạn Charlie (Sam Richardson), không phong độ bằng ông bố (J. K. Simmons ở tuổi 66 vẫn ăn đứt bạn diễn Pratt về độ nam tính), thậm chí hành động còn không có nhiều pha ấn tượng như bạn diễn của anh là Yvonne Strahovski.

Cứu cánh nhờ kỹ xảo đẹp mắt

Đứng trước một câu chuyện không có gì quá mới mẻ, đạo diễn Chris McKay người từng gặt hái thành công với The Lego Batman Movie (2017) đã khéo léo sắp xếp từng mảnh ghép để tạo nên nhịp phim dồn dập mà vẫn mạch lạc. Người xem không rơi vào tình cảnh “ngáp ngắn ngáp dài” trước 2,5 tiếng đồng hồ của The Tomorrow War.

Tạo hình quái vật gớm ghiếc trong The Tomorrow War.

Nội dung ngờ nghệch của phim được che đậy bằng hàng loạt cảnh hành động đẹp mắt, kỹ xảo hoành tráng. Cảnh quân đội bị đưa đến một tương lai điêu tàn, đám Whitespikes với tạo hình kinh dị hay đoạn tử chiến giữa biển chân thực đến ấn tượng. Như thường lệ, xưởng phim Weta Digital – hãng kỹ xảo nổi tiếng đến từ New Zealand đứng sau hàng loạt bom tấn siêu anh hùng, hành động – là một trong các bên tham gia vào quá trình thực hiện hiệu ứng hình ảnh cho Tomorrow War.

Tính đến ngày 7/7, đã có 2,4 triệu lượt khán giả Mỹ xem The Tomorrow War qua nền tảng của Amazon Prime Video. Nếu lấy con số đó cùng với 200 triệu USD mà Paramount nhận được sau khi bán cho Amazon so sánh với những gì người xem nhận được, đây có lẽ là một giao kèo win-win cho cả ba bên. Amazon có được lượng truy cập khổng lồ, khán giả không phải bỏ quá nhiều tiền để xem một phim kỹ xảo bom tấn nhưng nội dung bom xịt.

Còn Paramount, họ cứu được một bàn thua y như những gì từng làm với Annihilation (bán cho Netflix). Chỉ khác là trong khi Annihilation vẫn được công chúng tiếc nuối vì không thể thưởng thức tại rạp, có lẽ rất ít trong số những ai từng thưởng thức The Tomorrow War tin rằng đây là bộ phim có thể ăn nên làm ra khi đổ bộ rạp chiếu.

Dầu vậy so với tiêu chuẩn của một tác phẩm giải trí gia đình buổi tối, thì đây vẫn là một lựa chọn hợp lý, hấp dẫn và vui vẻ với thông điệp nho nhỏ về gia đình.