Chris Pratt làm chiến binh du hành thời gian trong phim mới

Trailer tác phẩm khoa học viễn tưởng “The Tomorrow War” được công bố hôm 29/4. Trong phim, Chris Pratt vào vai một chiến binh du hành thời gian.

Trailer phim du hành thời gian của Chris Pratt "The Tomorrow War" là tác phẩm thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, lấy đề tài du hành thời gian. Phim có sự góp mặt của tài tử Chris Pratt.

Variety đưa tin bộ phim The Tomorrow War sẽ được phát hành từ 2/7, với sự tham gia của Chris Pratt trong vai Dan Forester - một thầy giáo cấp III được chiêu mộ bởi nhóm người đến từ tương lai để chiến đấu bảo vệ Trái Đất.

Trong tương lai, Trái Đất phải đương đầu với hiểm họa đến từ vũ trụ. Niềm hy vọng duy nhất của nhân loại là một nhóm binh sĩ và thường dân từ quá khứ được đưa tới năm 2051 làm lính chiến. Đồng đội của Dan Forester ở tương lai là người cha bấy lâu xa cách (J.K. Simmons) và nữ khoa học gia tài giỏi Yvonne Strahovski (Vicki Winslow).

Trong The Tomorrow War, Pratt thủ vai người thầy cầm súng, chiến đấu vì tương lai nhân loại. Ảnh: Skydance.

The Tomorrow War do đạo diễn Chris McKay thực hiện từ kịch bản do Zach Dean chấp bút. Hãng Skydance Media là nhà đầu tư sản xuất. Theo Variety, Amazon đã trả 200 triệu USD để mua bản quyền phát hành tác phẩm trên dịch vụ xem video trực tuyến của họ. Ban đầu, Paramount Pictures là đơn vị nắm quyền phân phối bộ phim.

Chris Pratt là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ điện ảnh thế giới sau thành công của loạt phim Guardians of the Galaxy. Trong thương hiệu điện ảnh thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Pratt thủ vai Star-Lord/Peter Quill. Tài tử đồng thời đảm nhận vai chính trong thương hiệu Jurassic World. Loạt phim khủng long chuẩn bị bước sang phần ba vào năm 2022.

Chris McKay từng mang đến cho khán giả bộ phim hoạt hình hài hước The LEGO Batman Movie về siêu anh hùng Người Dơi. Tới 2022, McKay dự kiến mang tới cho khán giả phần hậu truyện của tác phẩm kể trên.