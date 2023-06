Chris Pratt kỷ niệm 4 năm cưới con gái 'Kẻ hủy diệt'

Ngày 8/6 là kỷ niệm 4 năm cưới của bộ đôi Chris Pratt và Katherine Schwarzenegger. Nhân dịp này, vợ chồng anh trở lại nơi họ cử hành hôn lễ và chia sẻ những lời ngọt ngào cho nhau.

Tài tử Vệ binh dải Ngân Hà 3 bày tỏ: "Chúc mừng kỷ niệm. Lần đầu tiên bố và mẹ đi chơi sau 3 năm. Quay lại nơi mà chúng ta đã nói 'đồng ý'. Anh yêu em, cưng à".

Theo People, Chris Pratt còn tặng vợ bó hoa đầy màu sắc kèm tấm thiệp ghi: "Chúc mừng lễ kỷ niệm bên tình yêu của anh".

Đáp lại tình cảm của chồng, Katherine chia sẻ loạt ảnh dễ thương về địa điểm tổ chức lễ cưới đẹp như tranh vẽ ở Montecito, với nhiều cây xanh và hoa, cũng như ảnh chụp đôi uyên ương trên bãi biển.

"Trở lại nơi mà tất cả đã xảy ra. Chúc mừng gương mặt thiên thần này - tình yêu của em. Em yêu cuộc sống có anh bên cạnh", con gái "Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger chú thích bài đăng.

Bà Maria Shriver - mẹ của Katherine - để lại bình luận chúc mừng hai con: "Mẹ được truyền cảm hứng bởi tình yêu của hai con, thích xem cách vợ chồng con đối xử với nhau, cùng nhau cười, tôn trọng lẫn nhau. Tình yêu này thật dũng cảm". Trong khi đó, em trai của Katherine là Patrick thả biểu tượng cảm xúc trái tim.

Chris Pratt và Katherine Schwarzenegger công khai hẹn hò hồi tháng 6/2018. Đúng một năm sau, họ tổ chức hôn lễ kín đáo với chỉ 60 khách mời gồm gia đình và bạn bè thân thiết. Lễ cưới diễn ra ở trang trại San Ysidro.

Vợ tài tử mang bầu và sinh con đầu lòng, bé Lyla Maria Pratt, vào tháng 8/2020. Con gái thứ hai của họ, Eloise Christina, chào đời tháng 5/2022. Theo People, vợ chồng Pratt mặn nồng như thuở mới yêu và thường xuyên khoe ảnh vui đùa cùng nhau.

Nguồn tin cho biết thêm, Katherine rất thương yêu con riêng của chồng. Trước khi cưới Katherine, Chris Pratt đã có con trai Jack với vợ cũ, diễn viên Anna Faris.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.