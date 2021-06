Chris Hemsworth nhận huân chương

Tài tử "Thor: Love and Thunder" có mặt trong danh sách 1.190 người được vinh danh trong ngày Queen's Birthday.

Hôm 14/6, Brisbane Times đưa tin nam diễn viên sống ở vịnh Byron, Australia đã được trao huân chương Council for the Order of Australia (AM) vì những đóng góp của anh cho nghệ thuật biểu diễn và công việc từ thiện đối với tổ quốc.

Ở lĩnh vực nghệ thuật, tổ chức vinh danh Chris Hemsworth giới thiệu anh là diễn viên tài năng, khởi đầu diễn xuất với phim Neighbours (2002), đóng tác phẩm chính The Saddle Club và sau đó là Home and Away.

Nổi tiếng nhiều hơn với vai thần sấm Thor, Hemsworth tiếp tục diễn xuất ở nước ngoài trong các bộ phim của Vũ trụ điện ảnh Marvel và gần đây là vai Tyler Rake trong bộ phim Extraction.

Chris Hemsworth có sức ảnh hưởng đối với Australia bởi những đóng góp tích cực. Ảnh: Elle Magazine.

Đối với công tác từ thiện, nam diễn viên có những đóng góp tích cực. Hồi tháng 1/2020, anh đã quyên góp 1 triệu USD giúp đồng bào vượt qua khó khăn trong vụ cháy rừng thảm khốc.

Nam diễn viên là Đại sứ chiến dịch toàn cầu về du lịch Australia từ năm 2016, trở thành người bảo vợ cho Quỹ tuổi thơ Australia - nhằm mục đích giúp trẻ em phục hồi sau tác động của chấn thương, bạo lực và lạm dụng.

Ngoài ra, tài tử còn hỗ trợ các tổ chức từ thiện toàn cầu Baby2Baby, Quỹ Điện ảnh và Truyền hình, Tổ chức Cứu trợ J/P Haiti, Oceana và Đài tưởng niệm Robert F Kennedy.

Theo Brisbane Times, bên cạnh Chris Hemsworth, những cái tên nổi tiếng khác được trao huân chương đợt này gồm nhà bình luận chính trị Peta Credlin, cựu ngôi sao gbóng bầu dục Glenn Lazarus và người dẫn chương trình truyền hình Angela Bishop.

Toàn quyền Australia David Hurley cho biết: "Các giải thưởng nêu bật sức mạnh và sự đa dạng trong xã hội Australia, đồng thời cho thấy những ví dụ về thành tích xuất sắc trong hầu hết lĩnh vực".