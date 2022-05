Chris Hemsworth được khen là siêu anh hùng đẹp trai nhất MCU

Elizabeth Olsen và Benedict Cumberbatch đều đồng ý rằng Chris Hemsworth là siêu anh hùng đẹp trai nhất vũ trụ điện ảnh Marvel.

Trong buổi phỏng vấn với LADbible để quảng bá cho bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Elizabeth Olsen và Benedict Cumberbatch tham gia trò chơi nói lên quan điểm về các cuộc tranh luận trên mạng xã hội, trong đó có câu hỏi ai là siêu anh hùng điển trai nhất MCU.

Hai diễn viên đều trả lời là Chris Hemsworth. “Chà, Hemsworth thật thần thánh”, Olsen nói. Đồng tình ý kiến này, Cumberbatch phát biểu: “Anh ấy là người đàn ông đáng tin tưởng và kính trọng”.

Ngoại hình đẹp như tạc của tài tử Chris Hemsworth. Ảnh: People.

Trong những lần hợp tác cùng Hemsworth, Olsen cảm thấy kinh ngạc khi được chiêm ngưỡng khối cơ bắp cuồn cuộn và sắc nét như tạc của nam diễn viên. Cô cho biết cánh tay của anh trông "hoang dã" hơn ở đời thực.

"Nó to hơn cả đầu của tôi", Olsen mô tả cánh tay đồ sộ của bạn diễn. Cumberbatch thì cho rằng cơ tay của đàn em thực sự khổng lồ.

Tiếp tục cuộc trò chuyện, Olsen chia sẻ ngoài hình thể vạm vỡ, cô còn ấn tượng tài tử Australia ở sự quyến rũ, vui vẻ, tốt bụng và kỹ năng diễn xuất giỏi.

Không chỉ Chris Hemsworth, Olsen và Cumberbatch đồng ý rằng một vài diễn viên Marvel khác cũng rất đẹp trai là Sebastian Stan (Bucky Barnes/Winter Soldier), Anthony Mackie (Sam Wilson/Falcon) và Josh Brolin (Thanos).

Đây không phải lần đầu tài tử Thor được khen ngợi vẻ ngoài. Năm 2021, Hemsworth lọt top 100 gương mặt điển trai nhất thế giới của TC Candler - chuyên trang đánh giá điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ. Tạp chí People bình chọn anh là người đàn ông quyến rũ nhất năm 2014.

Thần sấm là vai diễn được yêu thích hàng đầu của Chris Hemsworth. Ảnh: Standard.

Theo Insider, Hemsworth chuẩn bị trở lại vai siêu anh hùng Thor trong bộ phim Thor: Love and Thunder phát hành vào ngày 7/8. Song song đó, anh thay đổi chế độ tập luyện và dinh dưỡng để chuẩn bị ghi hình phần 2 của Extraction.